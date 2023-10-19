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【無牌推銷強積金案】警方拘捕多四人　消息：包括前區議員楊彧和趙柱幫

政治 17:21 2023/10/19

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警方在昨日及今日拘捕四人。(資料圖片)

警方昨日及今日拘捕四人，消息指，包括前深水埗區議會主席楊彧及前沙田區議員趙柱幫，涉嫌與早前無牌推銷強積金案有關。

警方於昨日和今日，在長沙灣區再拘捕4名中國籍男子，當中兩人姓李、一人姓楊及一人姓趙，分別涉嫌干犯「串謀欺詐」及「欺詐」罪，被捕人士年齡介乎31至38歲，並搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。據了解，包括楊彧及趙柱幫。 消息指，兩人聯同前油尖旺區議員朱江瑋加入保險公司任經紀，但根據入職申報紀錄，懷疑有人虛報職前資料。

被捕人正扣留調查，警方調查仍在繼續，不排除會有更多人被捕。

警方表示，前日於沙田區拘捕一名46歲中國籍男子，涉嫌「對進行受規管活動等的禁止」罪，據了解，是朱江瑋。警方經進一步調查後，發現這名男子涉嫌干犯另一項「欺詐」罪，其後獲准保釋候查。

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責任編輯：區綽彥

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