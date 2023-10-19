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【推銷強積金】前區議員朱江瑋另涉欺詐罪獲保釋　警再拘4男子

社會 17:25 2023/10/19

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警方日前在長沙灣區再拘捕4名中國籍男子。（曾秋文攝）

警方繼早前拘捕前區議員朱江瑋涉嫌未經註冊推銷強積金計劃後，經調查後日前再拘捕多4名男子涉嫌「欺詐罪」，本案連同朱江瑋至今共拘捕5人。

深水埗刑事部前日（17日）於沙田區拘捕一名46歲中國籍男子，涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪。經進一步調查後，發現該男子牽涉另一項「欺詐」罪。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於11月上旬再向警方報到。

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及後經警方再深入調查，日前在長沙灣區再拘捕4名中國籍男子（兩名姓李、一名姓楊及一名姓趙）分別牽涉「串謀欺詐」及「欺詐」罪，被捕人士年齡介乎31至38歲。警方根據法庭手令，搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣留調查，警方調查仍在繼續，不排除會有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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罪案 長沙灣 強積金 沙田 香港 深水埗 欺詐罪

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