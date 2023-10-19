【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛

▲ 2名90後創辦人黃子洛（Nico）（左）及陳菁美（Mabel）（右）， 2020 年創立本地釀酒品牌「日照夜霧」，首度參展美酒佳餚巡禮。（旅發局圖片）

旅發局「香港美酒佳餚巡禮」將在本月26至29日，相隔5年再次在中環海濱活動空間舉行。有300個美酒及美食攤位，料有大批市民入場。其中由90後創辦的本地釀品牌「日照夜霧」，主打手工蜂蜜酒，吸引女性啤酒愛好者。至於去年疫情期間開業的高級發燒音響特色調酒吧亦有參展，更以經典廣東歌命名的雞尾酒，以音樂和美酒引起共鳴。

今年美酒佳餚巡禮將網羅法國波爾多、勃根地區、意大利、澳洲等36個國家的頂級佳釀，以及時下流行酒品，及過百款環球人氣小吃，全場美酒佳餚皆可購買品味通行證支付。

旅發局表示，不少展商均首次參與實體的美酒佳餚巡禮，包括2間在疫情期間開業的本地酒界新貴，希望將本土食材及餐飲文化，向市民及旅客推廣，並吸引他們日後到訪其酒吧，拓展客源。

其中，2020年創立的本地釀酒品牌「日照夜霧」，由2名90後女性創辦，黃子洛（Nico）及陳菁美（Mabel）原是大學欖球隊成員，為釀製獨一無二的手工啤酒予隊員暢飲，踏上釀酒師之路，並創立自家品牌，以手工蜂蜜酒為主打，重點是女性啤酒市場。

Nico 及 Mabel都 希望在酒品加入香港元素，採用產自長洲及沙田等地的蜂蜜做基底，加入本地種植的香水檸檬和烘焙的咖啡豆製成不同口味的蜂蜜酒；手工蜂蜜酒主要以蜂蜜、酵母及水釀製，味甜甘醇，「就算成本較高，都要堅持推廣本土農作物的美」。

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Mabel表示，場內將出售不同口味手工蜂蜜酒，每款酒精含量 5%至 8%，配合時下低酒精潮流。她推介，青提蜂蜜酒及綠荼蜂蜜酒，酒精濃度較低，口味清新，較易入口。

她又指，疫情期間，以網上銷售為主，近月在尖沙咀碼頭開設實體店；而美酒佳餚巡禮的派對氣氛濃厚，既吸引愛酒人士，亦有旅客入場，希望藉此推廣自家品牌。

另一間首次參與實體美酒佳餚巡禮的酒吧，是位處中環的「CNY Bar」，酒吧去年6月開業，是本港首間標榜高級發燒音響的特色調酒酒吧。酒吧負責人之一的鍾達茵（Pam）表示，幾位創辦人鍾情八九十年代經典廣東歌曲，冀酒吧聚集同好普及高級音響享受之餘，推廣香港流行文化。

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Pam表示，去年11月參與旅發局舉行的遊「酒」全城活動，吸納一群愛聽黑膠碟的本地酒客及旅客，現時生意穩步增長，今年參與實體活動，希望進一步令更多人認識，再到其酒吧聽歌嚐美酒。

CNY Bar特別推出多款以經典歌曲命名的雞尾酒，包括招牌雞尾酒「激光中」，以羅文金曲命名，以龍舌蘭酒作基底，加入芫茜、芹菜、青椒、金桔汁等具香港特色食材製成，特別推介予芫茜愛好者。

旅發局表示，除了一連4天的美酒佳餚巡禮，60間本地酒吧亦參加11月的「品味全城」─「飲『吧』！香港」，採用本地食材或酒品炮製獨特的雞尾酒和食物菜單。

Pam 又透露，其酒吧響應「夜繽紛」，延長周末營業時間至最後一位顧客離開為止，「市民生活習慣雖然改變，但疫情已過，市面亦復常，盼出力助尋回那個不夜天的香港。」

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責任編輯：吳雋妍