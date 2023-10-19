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不正常愛情研究所︱Jojo自揭曾遭Me Too　知情人士爆男歌手暗撻髮型師：都幾紅

娛樂 17:42 2023/10/19

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

由麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）擔任主持清談節目《不正常愛情研究所》在今晚（10月19日）播出一集以「失戀剪頭髮定律」為題目。

節目中，Jojo提到有趟失戀，懶醒自己剪了「楊丞琳水母頭」髮型，事後非常後悔，說︰「左右剪咗兩束頭髮，仲要讕勁將束頭髮相放上IG Story，寫住『新的人生開始』，勁後悔。」Doniven突破盲腸踢爆Jojo後悔原因「係咪發覺無乜like呢？」

【不正常愛情研究所】林映暉自揭怕著比堅尼出鏡原因　暉哥：好似同人哋唔同【多圖】

（左起）Karen、Doniven 、Jojo、Koba及Susuca。

Jojo被髮型師抽水

同時，Jojo自爆在大學時期遭到髮型師Me Too掃胸，憶述時仍忿忿不平︰「有位朋友嘅朋友係髮型師，話會sponsor我哋一班女仔剪頭髮。第一次上去嘅感覺已經唔舒服，正常梳長頭髮時，都會拉離身梳同剪，佢係貼住掃晒成個胸口。畀佢整咗一下，第二下我就彈開話：『太貼喇』。」

不過事件還未完，當Jojo以為該髮型師會收手，豈料臨尾剪完，他兩隻手再在胸前掃多一次，在場各人表現憤慨，認為已構成非禮罪，Jojo無奈說︰「佢明顯係慣犯，唔係第一次咁做，完全做得好自然。」

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歌手戀上髮型師

今集「有故事的人」請來在金鐘任職的專業髮型師Hikii，他不單大爆有同行認識了闊太後忽然富貴，更揞名爆有現役當紅男歌手，疑似與靚女髮型師日久生情。

事緣Hikii被問到有否遇過藝人跟髮型師愛上了的故事，Hikii聞言霸氣回應：「一定有！因為感情嘅嘢好難控制。」並續說：「係髮型師女仔同男Artist。（有冇貼士？）都幾紅，歌手嚟架。（近期嘅事？）近期。」

談到事件中的女髮型師，Hikii補充謂：「行內出名架，佢絕對靚嘅。」由於分享內容花生，Hikii遭主持圍攻要求進一步貼士，Hikii故弄玄虛一輪後拋出了這樣一個貼士：「兩個字」，令全場為之嘩然。

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另外，已婚的Hikii又謂作為專業髮型師，因經常要同客戶保持聯絡維持關係。

他自爆有趟收到一位女熟客的Video Call，當時女朋友（現時太太）亦在身邊，豈料對方身上服飾非常性感，Hikii即時嚇出一身冷汗，最後只好扮作若無其事匆匆收線。

Hikii又稱，曾認識一位髮型師搭上闊太後沒多久，就駕駛過百萬名車返工。

「有故事的人」髮型師Hikii（右二）大爆行內爆聞。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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