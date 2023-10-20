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【超市大搜查】減肥都可以食即食麵　營養師推薦20款零罪惡感杯麵

食用安全 11:39 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

減肥都可以食即食麵？營養師推薦20款零罪惡感杯麵。

進入秋季天氣漸涼，有時肚餓也會想吃一碗熱辣辣的杯麵。但原來減肥人士也可以食杯麵，尚營坊營養師團隊推介20款零罪惡感杯麵，提供給正在減肥但又想食杯麵解饞的人士選擇。

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【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

據「尚營坊健康顧問有限公司」Facebook專頁，只要選對杯麵，偶爾吃一個也無阻減磅進度。另外，營養師團隊亦指出，「減磅黃金淥麵比例＝調味粉半包＋不落醬料包」。不過，杯麵鈉質量比較高，為避免水腫，千萬不要將湯底全部喝完。

5款非油炸杯麵推介

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5款杯裝米粉推介

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4款杯裝粉絲+2款杯裝河粉推介

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4款拉麵烏冬類推介

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内容獲「尚營坊健康顧問有限公司」授權轉載，資料由尚營坊營養師團隊提供。

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責任編輯：何沛怡

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