【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　裁判官明午決定須否答辯

▲ 被告王詩雅申請毋須答辯，裁判官押後明午裁決。資料圖片

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（19日）於九龍城裁判法院續審。辯方已就毋須答辯申請完成陳詞，裁判官將案件押後至明(20日)午，以裁定表證是否成立，被告須否答辯。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

辯方大律師黃繼兒今續結案陳詞指，有醫護於通話時對被告表示，若被告有遺漏可再次致電署方補充行蹤，故被告在每次通話均有如實披露其行蹤。

辯方另引用《預防及控制疾病(披露資料)規例》第599D章（4）指，條例所指「資料」的定義為某人到過的地方、其病歷或與其他人的任何接觸，但不包括該某人出發的地方，故被告或認為所須披露的行蹤只包括離家後行蹤。辯方又指，涉案醫護未有跟進被告是否曾回家，被告或認為回家一事毋須交代。

辯方已陳詞完畢，裁判官將案件押後至明日(20日)下午，以裁定表證是否成立。

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記者：陳曉欣