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【打擊走私】海關深圳灣口岸搜貨車　檢逾800隻走私大閘蟹市值5萬元

社會 17:53 2023/10/19

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海關深圳灣口岸搜貨車，檢逾800隻走私大閘蟹市值5萬元。

海關深圳灣貨物組人員昨日（18日）在深圳灣口岸透過風險分析檢查一部貨車時，在貨車內檢獲6箱共超過800隻的懷疑走私大閘蟹，市值5萬元，並拘捕一名52歲貨車司機。該批大閘蟹沒有食物健康安全證明文件，海關人員已轉介食安中心繼續跟進。

為打擊走私大閘蟹，海關聯同食安中心進行為期3個月的聯合行動，至今已轉介約35宗懷疑走私大閘蟹案件，其中17中案件涉及約1,400公斤，共7,800隻沒有衛生證明書的走私大閘蟹。

海關表示，今年主要走私大閘蟹案件改為透過私家車以「螞蟻搬家」形式進行，案件宗數較未通關時上升，但數量則減少。海關表示根據「進出口條例」、輸出未列載貨倉單，一經定罪可被判監禁7年及罰款200萬元，並呼籲業界切勿進口來歷不明的大閘蟹，市民亦應光顧一些信譽良好的店舖。

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記者：曾秋文

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