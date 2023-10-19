【保暖食物】天氣轉涼打邊爐按體質　中醫：濕疹患者忌食2種湯底

▲ 天氣轉涼打邊爐按體質。

天氣轉涼，不少人周末都可能會與三五知己相聚打邊爐。但原來打邊爐也要按體質，選擇適合自己的湯底。TOPick就整合了中醫師建議，教大家如何因應個人體質揀選食材及火鍋湯底，暖笠笠補身。

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註冊中醫何慧欣指出，使用辛辣香料的火鍋湯底，一般都有散寒助陽功效，驅走體內寒氣，自然感覺暖和。進食辛辣香料和添加肉類較多的火鍋，由於這些食材都是性味辛溫，可助人體陽氣，但若進食過多，又或本身屬陰虛體質，則很易增加濕熱或引起虛熱上火的情況。

何慧欣表示，想食得健康，可先吃有飽腹感的蔬菜，隨後才吃肉類，減少吸收火鍋中的油份。而且可選有健脾作用的食材，如新鮮淮山、秋葵、蓮藕，簡單的白灼一下，保留食物中的黏性蛋白，幫助降低血脂及膽固醇，有助保護胃黏膜。

另外亦可選擇一些性涼的菜，以平衡火鍋熱性，十字花科的蔬菜就很合適，如羽衣甘藍、菠菜、大白菜、西蘭花等，這些都是超級食物，蘊含豐富營養素及高度抗氧化，較為健康。

視乎體質選擇湯底

1. 陽虛

陽氣不足，經常面色蒼白、怕冷、手腳冰冷、容易出現腹痛腹瀉等，可以選擇簡單的麻辣火鍋、養生火鍋。

在家中也可以自行調製當歸桂圓大棗湯底，材料有當歸10g、桂圓肉5粒、生薑兩片、大棗5粒，以上材料可以幫助溫陽健脾益血。

2. 陰虛

一般容易口乾、喉嚨痛、生口瘡、五心煩熱、汗出、大便乾結等等。宜選豆腐芫荽皮蛋湯、番茄粟米湯底。

同時可自製海帶豆腐蛤仔湯，材料包括豆腐1件、海帶15g、蛤仔600g，有清熱利濕散結功效。

3. 腸胃不適及濕疹

這類敏感性體質類型人士，應選擇最清淡的湯底，最簡單可能是清湯，白灼比較適合，同時要注意不要加太多調味料。濕疹患者應避免進食火鍋，少食為妙。

而註冊中醫師黃文英亦曾提醒，以下3種人士選擇湯底時需特別小心：

1. 濕疹人士

不宜：沙嗲湯，麻辣湯

成因：因為身體的脾濕重，濕鬱熱生，以致在皮膚表面出疹。

沙嗲湯和麻辣湯兩者均屬辛熱，容易助火，令濕熱加重，可致濕疹更嚴重。

2. 腸胃欠佳人士

不宜：沙嗲湯，麻辣湯，牛乳湯，壽喜燒湯，醉雞湯，豬骨湯，昆布湯

成因：大多因脾虛且濕重，令運化功能欠佳，以致食物和水份不易被消化和吸收，還有可能造成肚瀉。

沙嗲湯和麻辣湯屬辛熱，而且油份較高；醉雞湯底大多加入黃酒作材料，令湯底帶辛熱。如果腸胃欠佳人士遇上這些辛熱的湯底，容易令濕熱互結，以致肚瀉。

另外牛乳、壽喜燒、豬骨這三款湯底則偏甘肥滋膩，多食容易礙滯脾胃，令腸胃消化不良。而昆布湯底較寒涼，也會影響運化功能，使腸胃欠佳人士食後易出現胃部不適、肚瀉等。

3. 易生痱滋人士

不宜：沙嗲湯，麻辣湯，壽喜燒，醉雞湯，豬骨湯，清雞湯

成因：大多因脾胃蘊熱，或陰虛火旺所致。

這些湯底性質分別屬辛熱、辛温或甘温，無論身體內是有實火或虛火，進食這些湯底後均會被加劇，使痱滋反復出現。

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責任編輯：羅嘉欣