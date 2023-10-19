【創業板改革】議員指股市如「一潭死水」促檢視上市制度　陳浩濂︰目標明年首季實施新規

▲ 署理財經事務及庫務局局長陳浩濂。（資料圖片）

立法會今日通過無約束力議員議案，促請政府全面檢視公司上市監管制度。會上，多名議員形容本港股票市場如「一潭死水」，不滿監管機構在審批新股上市時過分監管。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，視乎收集意見，港交所目標在明年第一季實施經修訂的上市規則。

林新強︰須改變「大雞唔食細米」態度

提出動議的法律界林新強指出，近年成功申請上市的公司數目與集資額多次出現大跌。創業板從2018年的75間公司上市，到2022年沒有任何公司上市。至於主板，下跌趨勢仍然持續，今年上半年只有33家公司成功上市，與去年下半年相比，少了一半，八月份數字更跌至零，形容情況令人憂慮。多位立法會議員走訪法律、會計等行業，了解困境，認為問題在於監管機構「大雞唔食細米」態度，經常刁難申請上市的中小企，令企業不敢來港申請上市，影響國際金融中心地位，「2022年企業由首次申請到成功上市的平均日數為218日；部分中小企要申請3年。」林新強促立即全面檢討上市制度，減省冗長的審批程序，更要改革現時證券市場架構，放寬上市門檻。

陳仲尼促釐清港交所及證監會角色

熟悉金融市場運作的立法會議員陳仲尼表示，大家支持保護投資者，但不能因此削弱資本市場的活力及發展。他以紐約的資本市場為例，指紐約很好地體現了監管和發展並重的做法，因為紐約的主導地位建基於市場化主導的上市、多樣化的生態系統、充裕的流動性和受投資者追捧的品牌企業等。

他認為，港交所應該是肩負市場發展及平台設施建設，而證監會則應專注於市場紀律及執法。審批公司上市權力應該屬港聯交所上市科及上市委員會，證監會不應在審批上市申請時擔任審批的角色。陳仲尼促請政府清晰釐定及分界港交所及證監會的角色和功能。

陳浩濂︰政府正積極研究專責小組建議

陳浩濂回應指，政府同意需要全面檢視GEM作為中小型企業和新創企業上市板塊的定位和功能，讓GEM能充分發揮其引導資金有效配置，推動實體經濟發展的功用。港交所已在上月底就GEM改革提出具體建議並展開公眾諮詢，公眾諮詢將於11月6日結束，港交所預計明年第一季實施新安排。

陳浩濂又指，不會簡單認為實施有關改革就可根本上解決GEM現時的問題。政府會繼續聯同港交所和其他金融服務界的夥伴，採取更積極主動的方式，向國際的目標市場，包括如東盟（東南亞國家聯盟）、中東經濟體等，推廣香港金融市場的優勢，吸引來自各地的潛在發行人和投資者來港進行投融資活動。

與此同時，促進股票市場流動性專責小組已就提升香港市場競爭力和改善投資者信心向政府提交報告。政府現正聯同港交所和金融監管機構積極研究和考慮相關建議。

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責任編輯：趙居逸