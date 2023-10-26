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夜校丨吳肇軒感恩前輩提點獲評價為神怪演員　葛民輝扮死屍收朋友慰問：一個突破

娛樂 12:20 2023/10/26

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葛民輝與兩名後輩演員吳肇軒及陳伊霖大談拍攝趣事。

由張天賦（MC）、凌文龍、葛民輝、詹瑞文、吳肇軒、陳伊霖等人主演的黑色幽默喜劇電影《夜校》，將於11月2日上映。

電影以竟綁架城中首富的遺體作為故事開端，在一間荒廢學校，遇上為父報仇而綁架社團的黑幫二代，以及五名做靈探直播的美女主播。

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扮死屍收慰問

葛民輝、吳肇軒及陳伊霖早前一同接受TOPick訪問，大談拍攝趣事。

當中扮演死屍的葛民輝，形容是演藝生涯中的一大挑戰，笑言是最少對白的一套電影：「不需要說話，很多內心戲。眼睛要瞇眼，不能合實，但又不可以張得太大，因為很容易眨眼，又要扮作全身僵硬，MC和小龍（凌文龍）他們不夠氣力，我要幫手跳著走路，這是挺辛苦的角色！（扮死屍不吉利？）不怕，有利是收，我就是貪圖利是才接演，哈哈。」

葛民輝與兩名大碼女演員有激烈床戲。

續憶起拜神開鏡當天，可能溝通出現誤會，化妝師為葛民輝化了「死屍」妝，引來不少朋友慰問：「導演整蠱還是益我？當然是益我，很少朋友會慰問我，但見到報章後大家都很擔心，問我是不是捱得很辛苦。」

他直言今次扮死屍是一個突破，並舉出梁朝偉演《色戒》作例子：「我完全感受到梁朝偉的難演，要『扮係但又唔係』，要借力，大家都知小龍和MC多高了吧！」

吳肇軒大爆葛民輝有激烈的床上戲碼，葛民輝笑稱劇情講他服了藥，神智不清醒又混亂，繼而指一直不知道吳肇軒飾演其兒子，葛民輝說：「直到看片才知道，我們在戲中甚少交流，之前的溫情對手戲都是與小孩版合演的。」

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電影界恐怖份子

由於拍攝時間緊迫，一眾台前幕後開行turbo趕工，有時由早上6時半拍至翌日6時半，像拍劇一樣時間般長。

葛民輝讚導演劉翁很厲害，在有限時間、資源以及低成本製作下，拍出大片般的局面，特技、爆破樣樣齊，形容他為「電影界恐怖份子」：「攝影出身的導演經驗豐富，在有限製情況下也將五位女演員拍得很美，每個都具有特色。導演對光影鏡頭操控得非常好，演員要靠導演捕捉最美的一面。」他又形容監製黃永峯是一個有趣的投資者：「他對電影充滿熱誠，心中擁有一團火，才可以在有限資源、市道不好的情況下製作電影。」

（陳慧安 攝）

 

即使拍攝過程壓縮，首次參與電影的MC卻愈拍愈起勁，由於當時臨近開騷，片場恍如變成演唱會舞台。

因為MC不時練歌排舞，葛民輝形容他「唔識攰」很捱得：「他就像從來到尾都是來玩，很開心，排完戲中的舞步又排自己演唱會的，回家沖身後又再回來開工。」吳肇軒笑指已在「超級VIP」位置來回看過MC演唱會幾遍，大飽耳福。

似海棉易吸收

吳肇軒十分珍惜跟兩位前輩葛民輝和詹瑞文合作的機會，感恩對方無私分享演戲心得，袋錢落其袋：「葛生和詹sir都是很好的前輩，不會有壓力，反而愈捉愈開心！演員是很脆弱的生物，如何不受影響地，嘗試去令他改善，令演出更好。葛生捉我咬字不夠清晰，詹sir則以另一種爆肚形式互動，很好玩。」

（陳慧安 攝）

葛民輝與吳肇軒十分有緣，演完父子又在ViuTV劇集《Food Buddies》聲演其愛犬，兩度合作見證著他的成長，大讚吳肇軒勤力又容易吸收，更評價他為神怪演員：「他好像一個海棉，尾聲一幕他在煙霧之中慢慢走近我，步行過來只有take，但已見到他不斷地摸索。他是一個很敏感的演員，亦會很緊張，他有時會太過注重自己，所以要輕輕幫他一下。」

演死屍的葛民輝大部分時間在「聽」戲，自嘲似南華會、麥花臣球場睇波的觀眾，笑言：「特別多話說，就如茶水阿姨永遠勁過導演，𪘲牙聳䚗。」認真搞笑。

記者：馮雪怡

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