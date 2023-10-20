【超市大搜查】消委會10款高分平靚正潤手霜　最平$24保濕力媲美$200品牌

▲ 消委會10款高分平靚正潤手霜。

雙手是女人的第二張臉，近日天氣開始乾燥，女士們注重面部護膚的同時，也要勤於保養雙手。消委會曾測試市面13款潤手霜，當中有10款總評獲4至4.5分，具有良好保濕效能，亦有可效減低皮膚水分流失的速度。

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是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，進行試驗的50款潤手霜樣本中，有13款樣本於香港有售。試驗於今年4至5月在德國邀請試用者使用潤手霜樣本，每款樣本由約20位白種女性試用2星期，早晚各1次，再用儀器比對使用前後的數值，確認皮膚的水分含量有否明顯改善，以及水分流失的速度是否減慢。

是次試驗發現，各樣本的表現相當平均，近8成樣本的總評達4至4.5分；有12款的「保濕效能」良好，同獲4分或以上，其中10款在「減少水分流失效能」方面同時獲5分滿分。然而，各樣本的價格差異頗大，每支零售價由約$24至$210不等。

當中5款零售價$100以下的潤手霜，詳見下圖：

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至於其餘$100以上，但總評達4至4.5分、保濕效能較佳的潤手霜，詳見下圖：

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（以上價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準）

13款本地有供應的試驗本中，只有「KIEHL'S」的保濕效能獲5點評分，表現突出，使用2星期後，試受者的皮膚水分含量與基線水平比較有較顯著的增加，表現亦較對照保濕霜優勝。

另有11款樣本的保濕效能獲4點評分，使用者在使用該些樣本2星期後，皮膚水分含量都呈顯著堵加，但保濕效果與對照保濕霜比較則差異不大。消委會又指，NIVEA的試用者評價評分較高，獲得4點評分，而且一支75毫升只售約$24。

消委會建議，消費者須留意護膚品的實際效能因人而異，可考慮按個人需要和喜好包括產品的氣味、觸感等因素作選擇。購買前先試用一下，可以確保產品各方面都符合個人喜好。一般而言，觸感較清爽的潤手霜可於日間在辦公室或外出時使用，而較滋潤的則可於睡前使用。

認清潤手霜致敏成分

皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問時指出，潤手霜中常見的致敏成份包括酒精、酸類、色素、防腐劑，以及香料等。這些成分一旦引起過敏，有機會造成接觸性皮膚炎，令皮膚出現紅腫、痕癢或刺痛，甚至冒出水泡；慢性發作則會令皮膚越發乾燥、脫皮及苔蘚化，亦即俗稱的「厚皮」，得不償失。如果本身患有濕疹，使用含致敏成份的潤手霜更有機會導致病情惡化。

至於如何揀選潤手霜？劉醫生建議，可以選擇以甘油（glycerin）為主要成分的潤手霜，因為甘油能夠吸收水分，並將水分帶到皮膚角質層，是理想的保濕劑及肌膚調理劑。而封密劑如礦脂（petrolatum）和礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）等，則能夠在皮膚表面形成鎖水屏障，減低水分經皮膚表面流失的機會。

皮膚科醫生：建議1天擦4至5次

但要真正做到有效保濕，每天塗抹潤手霜的次數亦十分重要。劉醫生就指出，要視乎個人的肌膚狀況，例如有些人只在洗澡後擦潤手霜，但這對於已經乾燥的手而言其實並不夠。如果指尖已經開始乾裂、脫皮，她就建議1天擦4至5次，甚至可以在每次洗完手後就立刻使用。

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責任編輯：羅嘉欣