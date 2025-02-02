超市大搜查｜消委會力薦10款高分平靚正潤手霜 最平$24保濕力媲美$200品牌
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【消委會潤手霜／潤手霜推薦／保濕潤手霜】天氣寒冷乾燥不少女士都會進行手部護理。為此，TOPick整合了18款由消委會及日本雜誌《LDK》推介的高分平靚正潤手霜，供大家參考。
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消委會潤手霜｜10款高分潤手霜
消委會曾測試市面13款潤手霜，當中有10款總評獲4至4.5分，具有良好保濕效能，有效減低皮膚水分流失的速度。是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，進行試驗的50款潤手霜樣本中，有13款樣本於香港有售。試驗在德國邀請試用者使用潤手霜樣本，每款樣本由約20位白種女性試用2星期，早晚各1次，再用儀器比對使用前後的數值，確認皮膚的水分含量有否明顯改善，以及水分流失的速度是否減慢。
是次試驗發現，各樣本的表現相當平均，近8成樣本的總評達4至4.5分；有12款的「保濕效能」良好，同獲4分或以上，其中10款在「減少水分流失效能」方面同時獲5分滿分。然而，各樣本的價格差異頗大，每支零售價由約$24至$250不等。
消委會10款高分潤手霜名單詳見下圖（價錢由高至低排序）：
（以上價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準）
消委會10款高分潤手霜名單：
- NIVEA Nourishing Care Hand Cream
- EAU THERMALE Avene 極致滋潤護手霜
- YVES ROCHER 山金車深層滋養潤手霜
- 卡蜜兒Kamill 强效滋潤護甲潤手霜
- Eucerin 抗乾燥深度滋養手霜
- KIEHL'S 高效能潤手霜
- BIODERMA 柔潤護手霜
- CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧潤手霜
- Aesop 尊尚芳香護手霜
- Jurlique 玫瑰護手霜
13款本地有供應的試驗本中，只有「KIEHL'S」的保濕效能獲5點評分，表現突出，使用2星期後，試受者的皮膚水分含量與基線水平比較有較顯著的增加，表現亦較對照保濕霜優勝。
另有11款樣本的保濕效能獲4點評分，使用者在使用該些樣本2星期後，皮膚水分含量都呈顯著堵加，但保濕效果與對照保濕霜比較則差異不大。消委會又指，NIVEA的試用者評價評分較高，獲得4點評分，而且一支75毫升只售約$24。
消委會建議，消費者須留意護膚品的實際效能因人而異，可考慮按個人需要和喜好包括產品的氣味、觸感等因素作選擇。購買前先試用一下，可以確保產品各方面都符合個人喜好。一般而言，觸感較清爽的潤手霜可於日間在辦公室或外出時使用，而較滋潤的則可於睡前使用。
消委會潤手霜｜認清潤手霜致敏成分
皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問時指出，潤手霜中常見的致敏成份包括酒精、酸類、色素、防腐劑，以及香料等。這些成分一旦引起過敏，有機會造成接觸性皮膚炎，令皮膚出現紅腫、痕癢或刺痛，甚至冒出水泡；慢性發作則會令皮膚越發乾燥、脫皮及苔蘚化，亦即俗稱的「厚皮」，得不償失。如果本身患有濕疹，使用含致敏成份的潤手霜更有機會導致病情惡化。
至於如何揀選潤手霜？劉醫生建議，可以選擇以甘油（glycerin）為主要成分的潤手霜，因為甘油能夠吸收水分，並將水分帶到皮膚角質層，是理想的保濕劑及肌膚調理劑。而封密劑如礦脂（petrolatum）和礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）等，則能夠在皮膚表面形成鎖水屏障，減低水分經皮膚表面流失的機會。
消委會潤手霜｜皮膚科醫生：建議1天擦4至5次
但要真正做到有效保濕，每天塗抹潤手霜的次數亦十分重要。劉醫生就指出，要視乎個人的肌膚狀況，例如有些人只在洗澡後擦潤手霜，但這對於已經乾燥的手而言其實並不夠。如果指尖已經開始乾裂、脫皮，她就建議1天擦4至5次，甚至可以在每次洗完手後就立刻使用。
同場加映：《LDK》推薦8款A級滋潤保濕之選
日本雜誌《LDK》曾於2023年分別評測13款及10款潤手霜，比拼保濕力、成分、使用感及耐熱水性。本報從該２次評測中，整合出共8款潤手霜獲得A級，供大家參考。
《LDK》8款A級潤手霜名單：
- CoenRich 藥用美白深層特潤護手霜
- YA-MAN Hand Cream for Professional use
- SKIN COTTON Unscented Hand Cream
- SKIN COTTON Day Hand Cream
- Kose Coenrich The Premium 藥用抗皺美白護手霜
- EAU THERMALE Avene 極致滋潤護手霜
- TOPVALU 防手部粗糙藥用護手霜 無香型
- Kneipp 護手霜 杏香
潤手霜｜選購潤手霜小貼士
《LDK》指出，挑選潤手霜時可留意3點，分別是黏笠感、濕潤度，以及成分。
1.黏笠感
如果塗抹潤手霜後有黏笠感，可能會影響日常工作，因此挑選潤手霜時，除了著重保濕力，亦應留意是否有黏笠感。
2.濕潤度
反覆洗手和進行需要觸碰水的家務或工作，容易導致手部皮膚粗糙，因此應選擇能為手部肌膚補充水分的產品。
3.成分
針對乾燥、粗糙、老化等問題，挑選含不同成分的潤手霜。
- 乾燥：凡士林、神經酰胺、乳木果油、角鯊烷
- 粗糙（倒刺、裂紋等）：甘草酸二鉀、醋酸生育酚、煙酰胺
- 老化：視黃醇（皺紋）、維他命C（瑕疵、暗沉）、胎盤素（瑕疵、暗沉）
資料來源：消委會
*資料源自消委會第517期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。
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