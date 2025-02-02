超市大搜查｜消委會力薦10款高分平靚正潤手霜　最平$24保濕力媲美$200品牌

▲ 消委會力薦10款高分平靚正潤手霜，最平$24保濕力媲美$200品牌。

【消委會潤手霜／潤手霜推薦／保濕潤手霜】天氣寒冷乾燥不少女士都會進行手部護理。為此，TOPick整合了18款由消委會及日本雜誌《LDK》推介的高分平靚正潤手霜，供大家參考。

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消委會潤手霜｜10款高分潤手霜

消委會曾測試市面13款潤手霜，當中有10款總評獲4至4.5分，具有良好保濕效能，有效減低皮膚水分流失的速度。是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，進行試驗的50款潤手霜樣本中，有13款樣本於香港有售。試驗在德國邀請試用者使用潤手霜樣本，每款樣本由約20位白種女性試用2星期，早晚各1次，再用儀器比對使用前後的數值，確認皮膚的水分含量有否明顯改善，以及水分流失的速度是否減慢。

是次試驗發現，各樣本的表現相當平均，近8成樣本的總評達4至4.5分；有12款的「保濕效能」良好，同獲4分或以上，其中10款在「減少水分流失效能」方面同時獲5分滿分。然而，各樣本的價格差異頗大，每支零售價由約$24至$250不等。

消委會10款高分潤手霜名單詳見下圖（價錢由高至低排序）：

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（以上價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準）

消委會10款高分潤手霜名單：

NIVEA Nourishing Care Hand Cream

EAU THERMALE Avene 極致滋潤護手霜

YVES ROCHER 山金車深層滋養潤手霜

卡蜜兒Kamill 强效滋潤護甲潤手霜

Eucerin 抗乾燥深度滋養手霜

KIEHL'S 高效能潤手霜

BIODERMA 柔潤護手霜

CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧潤手霜

Aesop 尊尚芳香護手霜

Jurlique 玫瑰護手霜

13款本地有供應的試驗本中，只有「KIEHL'S」的保濕效能獲5點評分，表現突出，使用2星期後，試受者的皮膚水分含量與基線水平比較有較顯著的增加，表現亦較對照保濕霜優勝。

另有11款樣本的保濕效能獲4點評分，使用者在使用該些樣本2星期後，皮膚水分含量都呈顯著堵加，但保濕效果與對照保濕霜比較則差異不大。消委會又指，NIVEA的試用者評價評分較高，獲得4點評分，而且一支75毫升只售約$24。

消委會建議，消費者須留意護膚品的實際效能因人而異，可考慮按個人需要和喜好包括產品的氣味、觸感等因素作選擇。購買前先試用一下，可以確保產品各方面都符合個人喜好。一般而言，觸感較清爽的潤手霜可於日間在辦公室或外出時使用，而較滋潤的則可於睡前使用。

消委會潤手霜｜認清潤手霜致敏成分

皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問時指出，潤手霜中常見的致敏成份包括酒精、酸類、色素、防腐劑，以及香料等。這些成分一旦引起過敏，有機會造成接觸性皮膚炎，令皮膚出現紅腫、痕癢或刺痛，甚至冒出水泡；慢性發作則會令皮膚越發乾燥、脫皮及苔蘚化，亦即俗稱的「厚皮」，得不償失。如果本身患有濕疹，使用含致敏成份的潤手霜更有機會導致病情惡化。

至於如何揀選潤手霜？劉醫生建議，可以選擇以甘油（glycerin）為主要成分的潤手霜，因為甘油能夠吸收水分，並將水分帶到皮膚角質層，是理想的保濕劑及肌膚調理劑。而封密劑如礦脂（petrolatum）和礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）等，則能夠在皮膚表面形成鎖水屏障，減低水分經皮膚表面流失的機會。

消委會潤手霜｜皮膚科醫生：建議1天擦4至5次

但要真正做到有效保濕，每天塗抹潤手霜的次數亦十分重要。劉醫生就指出，要視乎個人的肌膚狀況，例如有些人只在洗澡後擦潤手霜，但這對於已經乾燥的手而言其實並不夠。如果指尖已經開始乾裂、脫皮，她就建議1天擦4至5次，甚至可以在每次洗完手後就立刻使用。

同場加映：《LDK》推薦8款A級滋潤保濕之選

日本雜誌《LDK》曾於2023年分別評測13款及10款潤手霜，比拼保濕力、成分、使用感及耐熱水性。本報從該２次評測中，整合出共8款潤手霜獲得A級，供大家參考。

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《LDK》8款A級潤手霜名單：

CoenRich 藥用美白深層特潤護手霜

YA-MAN Hand Cream for Professional use

SKIN COTTON Unscented Hand Cream

SKIN COTTON Day Hand Cream

Kose Coenrich The Premium 藥用抗皺美白護手霜

EAU THERMALE Avene 極致滋潤護手霜

TOPVALU 防手部粗糙藥用護手霜 無香型

Kneipp 護手霜 杏香

潤手霜｜選購潤手霜小貼士

《LDK》指出，挑選潤手霜時可留意3點，分別是黏笠感、濕潤度，以及成分。

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1.黏笠感

如果塗抹潤手霜後有黏笠感，可能會影響日常工作，因此挑選潤手霜時，除了著重保濕力，亦應留意是否有黏笠感。

2.濕潤度

反覆洗手和進行需要觸碰水的家務或工作，容易導致手部皮膚粗糙，因此應選擇能為手部肌膚補充水分的產品。

3.成分

針對乾燥、粗糙、老化等問題，挑選含不同成分的潤手霜。

乾燥： 凡士林、神經酰胺、乳木果油、角鯊烷

凡士林、神經酰胺、乳木果油、角鯊烷 粗糙（倒刺、裂紋等）： 甘草酸二鉀、醋酸生育酚、煙酰胺

甘草酸二鉀、醋酸生育酚、煙酰胺 老化：視黃醇（皺紋）、維他命C（瑕疵、暗沉）、胎盤素（瑕疵、暗沉）

資料來源：消委會

*資料源自消委會第517期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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