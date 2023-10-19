夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻

▲ 黃曦誼與MC張天賦在新戲《夜校》合作。

YOLO五位女主角之一、為不少美容品牌拍廣告的黃曦誼 (Candy) 近日忙於為新戲《夜校》宣傳。新片故事圍繞喺荒廢學校發生，而Candy在片中與MC張天賦有感情線，互相傾慕。

問Candy怕唔怕惹來一眾「賦二代」羨慕又妒忌，她表示：「覺得唔會，相信賦二代們睇完齣戲之後，只會羨慕凌文龍前輩！」合作後，Candy對MC最深印象是對方很友善：「佢好Nice，好活潑好有Energy，同埋真係好鍾意唱歌」

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一直喜歡港產喜劇

回想拍攝時日子，Candy：「大家係凌晨時間，喺又熱又焗嘅環境底下，又要跑又有各種動作，記得仲要我由第二日開始病到尾，愈拍愈瘦，係各種情況下進行拍攝，大家都有好多嘅挑戰，好難忘有趣，有呢個機會同經歷真係好難得，覺得好感恩。」

提到入行就遇到好多不同機會，Candy再說：「我人生第一部嘅電影，至入行以嚟有幻想過會係各種類型嘅電影，不過從來無諗過係喜劇，雖然由細到大睇港產喜劇電影可以重覆睇無數次，但從來唔覺得自己有喜劇天份，所以都好高興有份參與其中！」

參演Dear Jane新歌MV

除新戲值得期待，早前她更為Dear Jane新歌拍攝MV。每次Dear Jane推出歌曲的MV都備受注目，繼之前找來鄧麗欣（Stephy)、柯煒林和小薯茄的吳冰出演，今次Candy為新曲《浮床》任女主角，更獻出熒幕初吻。

這次獲邀出演MV，她說：「我都一段時間冇拍MV，而今次MV有好多新嘗試，有甜蜜嘅戀愛，更有首次嘅吻戲同激烈嘅爭吵戲份。拍吻戲前覺得好緊張，我更要主動錫落游學修度，不過拍攝前導演Maggie同我都好做咗好多溝通，最後只需要兩take就順利完成。」

同時，她表示：「印象最深刻並唔係接吻戲，而係要我掌摑阿修，因為我嘅性格係唔會出手果種人，但拍攝要我摑佢，結果我應該摑咗佢4,5次導演先收貨，喺度我都想同佢講聲唔好意思。」

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