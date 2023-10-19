【紓緩童路】流感高峰期將至　護士籲加強衞生教育保護好孩子

▲ 男童餐廳公然做「甲流檢測」，途經護士出手相助另一後至的孩子。

最近有一個經歷，想與大家分享。

事情發生在一間大型連鎖速食店。當我在品嚐咖啡之際，我留意到隔壁坐著四個人。一個男孩額上貼著一片退熱貼，偶爾咳嗽，他看來很疲倦，很多時間會趴在桌上休息。旁邊坐著的應是他的父母，另外一位女士身旁放著聽診器，她應是一位醫生。桌上有一盒打開了的測試劑，看到包裝識認到是甲型流感測試劑。聽到三位成人的對話，我的專業直覺已非常確定四人的關係和正在發生什麼事。後來爸爸看了一眼測試棒説“兩條線，中了”，當時父母和孩子都沒戴口罩，孩子咳嗽時也沒用紙巾掩口鼻。

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一家人隨後匆匆拿了物品離開了，聽說是要趕著帶孩子去就醫。很快來了另一個一家三口的家庭，其中的男孩與剛才離開患病的孩子年齡相若。觀察了這家庭的舉動，沒有戴口罩，也沒有消毒桌面，男孩同樣趴在桌上等候父親買食物。我作為一個清清楚楚的旁觀者，我彷彿看到這張桌上佈滿的流感病毒已很成功地轉移到這個男孩和家人身上。如果他們不洗手便進食或以手捽眼摸鼻，我會非常肯定幾天後這孩子或父母都會被傳染患上流感，病毒就是這樣傳播開去的。

過去的工作中，我們的團隊都曾接獲幾個因流感併發嚴重腦炎離世的兒童個案。原本健康活潑的小朋友，幾日之間便因併發症而變成植物人，甚至離世。面對這樣的個案和家庭，我們感到痛心和非常難過。家人的傷痛是深刻和難以撫平的。

因此，作為一名護士，當我看到速食店內的一幕，我不能坐視不理。於是我走過去與那對父母簡單解釋了來龍去脈，遞上一張消毒紙巾，提醒他們務必消毒桌面和進食前記得消毒清潔雙手。幸好這對父母沒有怪責我的唐突，連聲道謝。

雖然説"生有時，死有時"，我們能做的是盡力預防患病。我們千萬不要心存僥倖，事情的發生往往不似預期。流感高峰期即將到來，加上新冠肺炎依然肆虐，請大家好好保護弱小社群 - 年幼孩子，老人和重病患者。為了他們，我們可以做的就是要先保護好自己免成為病毒散播者。速食店內患病家庭缺乏公共衞生意識，這也反映了衞生教育的重要性。如果他們知道不應在一個不適合的地方進行醫療諮詢，明知有症狀患病就應戴上口罩，離開前消毒觸碰過的桌椅，這才是有公德心的行為 - 在他們可控範圍內盡責的杜絕病毒散播。

祝願大家在這個冬天平安健康！生活愉快！

標題經TOPick編輯修改，原題為《保護好孩子》