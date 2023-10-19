【好去處】VTC「玩轉技能」西九嘉年華 展示寵物科技 AI人寵溫馨合照

▲ 西九 VTC「玩轉技能」嘉年華設有「智」寵樂園供主人與寵物參與

寵物瑜伽（DOGA）是近年新興拉近主人與愛寵距離的運動，能增加主人和寵物感情及舒緩寵物緊張情緒。作為主人的你對家中 「子女」(狗狗和貓貓) 認識有多深入? 職業訓練局(VTC)於今個週日 (10月22)早上10 時起於西九文化區海濱草坪舉行 VTC「玩轉技能」嘉年華，當中設有「智」寵樂園，備有多個寵物工作坊和活動，包括「與寵同行訓練營」、「狗狗共瑜」和「寵物按摩」。攤位還會展示智能頸圈，以及「AI寵物照相站」，讓主人和寵物體驗嶄新科技和來個溫馨的合照。其中工作坊需活動前報名，而歡能成功報名的主人，歡迎到場外觀摩。

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專家主持工作坊包涵實際生活和促進人寵關係的技能

是次VTC「玩轉技能」嘉年華是響應政府「開心香港」活動之一，其中以「寵物．童．學會」區域的「智」寵樂園的寵物工作坊是焦點之一，由多位業界資深的專家擔任導師主持「與寵同行訓練營」、「狗狗共瑜」和「寵物按摩」多個工作坊。每節30分鐘，每節名額 8 個。

是次工作坊涵蓋主人與寵物實際生活所需和促進人寵關係的技能，工作坊導師包括有十多年狗隻訓練兼持有美國專業認證訓犬師資歷的簡 sir 主持「與寵同行訓練營」、從事瑜伽工作十多年兼4年寵物瑜伽導師 Tina Chan 教授「狗狗共瑜」等。

香港專業教育學院（IVE）柴灣院校健康及生命科學系系主任麥偉基博士表示是次 VTC 舉行的「智」寵樂園在提供實際狗隻訓練之餘，亦加入寵物按摩原因：「透過柔和的穴位按摩技巧，令狗隻的肌肉放鬆、刺激血液循環和幫助肌肉和關節伸展等。」他亦補充說，「與寵同行訓練營」訓練營重點：

此項訓練營重點教授主人有關帶領狗隻散步的正向訓練技巧，防止狗隻外出散步時不專注和四處亂闖，例如外出時正確使用狗繩的牽引方法、如何讓狗隻在街上專注和聽從命令。

瑜伽導師 Tina Chan 分享，主人與寵物做瑜伽除可增添趣味之餘，更可與寵物建立默契，狗隻同時呼進行呼吸，有助狗隻健康。

展示新穎的寵物科技 AI 人寵溫馨合照

在同日活動攤位展出智能頸圈，麥偉基博士簡介此黑色智能頸圈以物聯網（IoT）科技運作，主人配合手機程式使用可了解狗隻的健康狀態，如心跳率、睡眠和活動時間等。

「AI寵物照相站」運用人工智能（AI）科技識別鏡頭前的是狗隻或貓咪，繼而將狗或貓的濾鏡和特別效果套用在主人上，讓主人化身寵物的「同類」，來個溫馨和難忘的合照。

麥博士提及寵物經濟是未來經濟發展大方向，為配合有關市場需要，IVE 開設的生物科技高級文憑課程內容有涉及動物的基因研究等，並一直提供與動物相關的短期課程如「寵物護理培訓課程」和「寵物急救班」短期課程，未來即將開辦有關寵物護理等課程，遂將寵物科技的應用介紹給學生和公眾認識。

3 招簡易寵物肩頸的穴位按摩 揭示狗狗的健康

寵物瑜伽導師 Tina Chan 及其10 多歲愛犬Choco 率先為大家示範 3 招可在家為狗狗進行的穴位按摩，提升「子女」身心健康。主人亦可從按摩愛狗腎俞穴了解其健康情況。

第一招按摩百龨穴: 從眉心位置可以摸到Y字型骨位，對上的凹陷位置，輕輕打圈或者上下來回地按，有助狗隻放鬆心情，紓緩緊張的情緒。

第二招按摩風池穴: 耳朵與頭部的接駁位，偏中間的位置，同樣是輕輕打圈。有助保護耳道健康，年紀較大的狗隻容易出現耳朵的健康問題，主人就可以多按風池穴。

第三招腎俞穴：從狗隻的脊椎位置摸起，到最後一條肋骨垂直對上，上下來回地按摩，有助舒緩寵物的腰痛，但若狗仔反應異常，就要盡快求醫。

寵物瑜伽締造人寵「Love in the Air」

Tina Chan 寵物瑜伽初階者可先樹式開始，狗主/貓主雙手抱起寵物，慢慢將右腳腳掌放在左腳內側，令右腿膝蓋屈曲，然後指向右，保持身體平衡。她補充，主人想進一步挑戰平衡力，可嘗試單手抱狗，及將其中一隻手伸直指向天；其中「船式 」需用到主人Core 力量，可同時訓練主人健康之餘，提升主人與寵物關係。她提醒主人留意與寵物進行瑜伽時，需留意寵物個性，如部份貓隻個性不熱情，未必表現熱切參與瑜伽活動；初學者留意寵物重量及瑜伽時間，並寵物初期進行瑜伽時需要時間適應在瑜伽墊內活動。

VTC「玩轉技能」嘉年華

日期：10月22日（星期日）

時間：早上10時至下午6時

地點：西九文化區海濱草坪

網址：https://www.vtcskillsfiesta.hk/tc/

「智」寵樂園的工作坊報名連結：

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