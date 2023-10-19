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南極潮什麼丨梁芷珮到訪《春光乍洩》取景餐廳　Christy即跳探戈騷電眼向偉仔致敬

娛樂 19:58 2023/10/19

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《南極潮什麼》

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的TVB旅遊節目《南極潮什麼》將於今（10月19日）、明（10月20日）兩晚播出最後兩集（第5及第6集）。

繼上周在極地探險船享受完「冰火之旅」及在極地親親小動物後，Christy今晚將帶觀眾遊走世界最南城巿烏斯懷亞，玩盡多個景點，包括體驗「世界最盡頭火車」頭等車卡，及僅收費約1000港元的即撈即煮即食皇帝蟹一日遊。

Christy排除萬難坐艇仔出海到比格爾海峽，親手捕撈重磅皇帝蟹，她成功後興奮指著戰利品說：「呢個就係我哋嘅lunch！勁呀！」上岸後，餐廳隨即用海水以三分鐘滾熟皇帝蟹，並過冷河後才再供顧客食用，口感味道俱佳。

【南極潮什麼】梁芷珮南極航拍疑違法捱轟　Christy認疏忽親揭真相

廿四孝靚媽

此外Christy還參觀了1902年由當地犯人建造的監獄博物館，還即席試穿囚犯制服，相當鬼馬。

Christy大玩特玩之餘亦不忘在港的家人，特地到由貨櫃屋改建而成的手信街Enriqueta Gasturumendi ‘s craft fair、購下當地人手繪「阿根廷」球王美斯圖案的開瓶器，Christy說：「我個仔不停同我講去到阿根廷，要幫佢買啲美斯嘅嘢！」果然是廿四孝靚媽。

明晚播出的最後一集《南極潮什麼》，Christy終於圓夢到訪阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的最強打卡熱點—舊式餐廳BAR SUR，該處是由張國榮（哥哥）及梁朝偉（偉仔）主演經典電影《春光乍洩》的取景場地。

餐廳現場有探戈舞表演，Christy除了歎紅酒做觀眾，還跟現場男舞蹈員即學跳舞；雖然身為探戈「初哥」的Christy全程大呼尷尬，但卻獲讚舞技very good。Christy end pose更chok盡學偉仔曬電眼，並對鏡頭笑言：「（舞蹈員）教我哋擺pose影相喇，係咪好型先！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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