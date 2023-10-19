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【美酒佳餚巡禮】美心推再造手工啤　咖啡啤酒蛋糕首亮相

社會 19:59 2023/10/19

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美酒佳餚巡禮將在中環復辦。（資料圖片）

為政府積極推動夜經濟重頭活動之一的「香港美酒佳餚巡禮」，相隔5年後下周四（26日）起，一連4天在中環海濱活動空間復辦。場內有約300個美食及美酒攤位，其中美心集團今年亦有參展，更有新構思，將升級再造手工啤酒BOB，製成咖啡啤酒蛋糕，更有手工啤酒蛋糕套餐首次亮相；而該集團旗下的COVA亦首次參與美酒佳餚巡禮，除了主打甜點，亦有龍蝦包、意大利炸飯球等。

美心集團的升級再造手工啤酒BOB，將聯同COVA首次參與美酒佳餚巡禮。其中以美心集團設施收集的剩餘麵包和麵包皮取代大麥，於本地釀製而成的手工啤酒「Bottle of Bread」（BOB），分別有原味的淡愛爾啤酒「麵包啤」，及加入咖啡渣而釀成的咖啡味黑啤「咖啡啤」，今次亦會在場內亮相，原價每支分別48元及55元，場內可以一張品味券試飲半枝啤酒。

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美心表示，今次特別將BOB啤酒製成蛋糕，由東海堂烘焙團隊製造，外層用咖啡海棉蛋糕製成麵包造型，內層有咖啡啤調製的啫喱、白玉丸子、朱古力軟心等，冀推廣可持續發展食材。場內亦有BOB啤酒加咖啡啤酒蛋糕88折預訂優惠，每套438.3元。

該集團另一間餐廳COVA亦會參展，場內出多款意式美食，包括龍蝦包、煙鴨胸橙撻、肉醬或素菜意大利炸飯球，4張品味券可享用3款小食，加1張品味券；而意大利芝士甜品杯就3張品味券。

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責任編輯：吳雋妍

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