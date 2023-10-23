【拖延症】小朋友做事拖拉？前港姐冠軍張嘉兒分享2招：提升子女做事動力

「快啲刷牙啦」、「做咩成地玩具快啲執返」，相信每日催迫小朋友做事是不少父母的指定動作。前港姐兼正面管教工作坊認證講師張嘉兒曾面對兩女兒做事總是拖拉、慢吞吞，絕不合作，每日講「快啲啦」，都講到口臭。不過，她最近提出以遊戲比賽形式、改變語氣和句子意思，成功地令子女加快做事速度。

最新影片推介：

2007年港姐冠軍張嘉兒 (Kayi) 於2015年與金融才俊Nathan結婚，先後誕下女兒劉在芯 (Leora)和劉在懿 (Hannah)，及後便漸漸淡出娛樂圈。她一直積極進修，取得英屬哥倫比亞大學營養學系學士學位和香港中文大學修讀公共衞生碩士課程，更獲得正面管教工作坊認證講師資歷。好經常網上分享育兒及營養心得，例如她早前指出如果小朋友犯錯，晦氣地說：「對唔住，其實沒有意思，他們並未明白背後為何要道歉。」深得一班家長共鳴。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

她近日分享了如何改善孩子拖延的問題，以5個小朋友拖拖拉拉的例子，說明家長只要改善催速孩子的方式，把嚴厲語氣改為輕鬆語調，把死催變成鼓勵，甚至與孩子一起鬥快，他們更易接受和有動力完成事情。

Kayi提的5個例子：

1）「快啲刷牙啦」 改為 「睇吓邊個用2分鐘將牙齒刷到最閃令令」

2）「做咩成地玩具快啲執返」 改為 「一齊鬥快將10樣嘢擺番好」

3）「仲唔着鞋遲到啦」 改為 「要唔要鬥快綁鞋帶」

4）「快啲食埋啲嘢啦」 改為 「邊個可以喺首歌完之前食多五啖」

5）「瞓覺啦」 改為 「太空船等緊你，睇吓可唔可以倒數之前去到床」



Kayi 表示以上只不過是一些簡單的例子，未必適用於所有歲數的小朋友身上，但她說：「總括嚟講，小朋友都係鍾意透過遊戲、比賽，或者一啲有趣嘅方式叫佢做嘢，如果唔想每日『咦咦哦哦』，佢哋又拖拖拉拉，可能就要加啲創意啦！」 網民盛讚方法有效：「好方法，我又唔駛成日鬧」、「Awwwwwww 不能同意更多，全部中晒」。今晚不如試試是否有效？

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳