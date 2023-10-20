【兒童健康】幼兒感染肺炎鏈球菌隨時致命　兒科醫生拆解3款疫苗：6周大BB已可打

▲ 譚醫生解答家長對肺炎鏈球菌的疑惑！

近日肺炎鏈球菌等繼發性細菌感染個案增多，不少人出現肺炎或腦膜炎，特別高危小朋友感染肺炎鏈球菌數字有所上升。現時政府為幼兒免費接種13價肺炎鏈球菌疫苗，但其保護力有參差，故有個案感染後出現化膿性肺炎，或永久性影響肺功能。有專家促請政府引入新的15價或20價疫苗，究竟這3款疫苗有何分別？小朋友又適合接種哪一款？

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衛生防護中心指出，肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌（肺炎球菌）引致的疾病。肺炎球菌可引致多種疾病，常見的包括有中耳炎和肺炎。此細菌亦可引致侵入性肺炎球菌病，如入侵腦膜（引致腦膜炎）和血液（引致菌血症及敗血病），導致嚴重甚至致命的疾病。傳播途徑主要經患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸被這細菌污染的物件而傳播。

▲ 譚一翔醫生呼籲家長盡快讓子女接種15價肺炎鏈球菌疫苗。

兒童呼吸科專科醫生譚一翔指出，肺炎球菌常見於健康人士的鼻及咽喉，尤以兒童較為普遍。有研究發現，幼稚園學生當中有20%，鼻腔藏有肺炎鏈球菌，其中有1-5%可能會發病。最早引致喉嚨發炎、中耳炎、鼻竇炎、氣管炎，嚴重可致肺炎，嚴重會入血，引致腦膜炎或者骨炎。

最危險的是肺炎鏈球菌在血液中循環及繁殖，引致敗血病，嚴重影響身體功能，甚至致命，這個屬於「入侵性肺炎鏈球菌」，而兒童打針後有效減低感染肺炎鏈球菌的機會。

13價、15價與20價的分別

譚醫生指肺炎鏈球菌多達100多種血清型號，當中有20多種血清型通常引致人類感染，而幾多「價」疫苗就代表該疫苗裡包含多少個血清型，因此最早的肺炎鏈球菌疫苗是「7價」疫苗，可以預防7種血清型，慢慢發展至10價、13價，自2010年起至今都是用13價疫苗。不過，譚醫生直言，13價的保護力有參差，特別針對血清三型的保護力不足，未必足夠抵抗。

▲ 肺炎鏈球菌可以引致多種併發症，譚醫生指長者及小朋友屬高危一族。

目前市面已有15價及20價肺炎鏈球菌疫苗，均屬安全和有效。譚醫生表示，相比13價疫苗，15價疫苗對血清三型肺炎球菌產生的免疫反應較高，能更有效預防相關血清型引致的侵入性肺炎球菌感染。

家長是否為小朋友接種愈高「價」就愈好呢？對此，譚醫生直言，理論上是成立，但譚醫生建議，成年人才自費打20價，兒童則不太適合，因為小朋友的免疫功能未成熟，要免疫刺激很厲害才能製造抗體，打愈多的「價」數，會令身體減低製造抗體的功能，而免疫功能都有一定限度，反應未必太理想。

打完13價可補針15價

目前幼兒免費接種的13價肺炎鏈球菌疫苗對血清3型效果欠佳，譚醫生建議家長可以自費讓小朋友接種15價，

父母應盡力保護小朋友，肺炎鏈球菌無時無刻都存在，肺炎鏈球菌是最常見引致肺炎的原因。6星期大BB都可以打，如果已經完成13價疫苗，一個月後可以再補針打15價。

接種肺炎鏈球菌的副作用

譚醫生表示兒童接種完肺炎鏈球菌，有機會出現以下的副作用，包括打針位會疼痛或腫脹，亦可能發燒，但通常這些副作用都是輕微，短暫維持１至３日，15價疫苗跟13價疫苗的副作用基本上一樣，都不會太嚴重。

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記者：陳麗薇