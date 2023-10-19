【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌

▲ 28歲港青患末期胃癌，臨別前捐80萬予兒童癌病基金，助小朋友抗癌。

現年28歲楊嘉驃Gabriel，在個人IG上分享自己的抗癌經歷，並且表示自己已捐出80萬港元給兒童癌症基金會，幫助患癌的小朋友。

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Gabriel表示，自己患上末期癌症，抗癌一年多，他指化療整個過程最痛苦，因為出現好多副作用，更令他覺得失去做人基本的尊嚴，甚至沒有說話能力。

經歷過這種痛苦後，他知道比他更加年輕的患小朋友更辛苦，Gabriel坦言小朋友比起自己更加勇敢。

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Gabriel知道自己時日無多，就決定捐80萬畀香港兒童癌病基金，盡自己最大的能力去幫患癌的小朋友。

Gabriel更鼓勵患癌的小朋友，一定一定要相信自己可以康復，雖然抗癌過程會好痛苦，但不要放棄、相信自己可以康復，總有機會等到奇蹟出現。

我哋每個人生命都總會遇上疾病，當你尚有精力同健康，要記得好好珍惜，做自己鍾意嘅事，盡情享受人生。

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責任編輯：羅嘉欣



