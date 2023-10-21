【搣倒刺】 10個月大BB愛咬手指 家人搣倒刺致心肺衰竭險亡

搣倒刺可大可小！河南鄭州市一名10個月大的嬰兒，因被家人拔掉手指的倒刺，第二天患處長出一粒膿腫，後來手掌、前手臂也跟著腫脹，甚至長發高燒至40度，終至被送往兒童重症監護病房（PICU），醫生診斷後，發現 BB 心肺功能衰竭，經醫護人員盡力搶救 3 天，終轉危為安。

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綜合內地媒體報道，家人因將BB手指的倒刺拔掉，第二天患處長出一粒膿腫，再次用針去除腫粒，不久 BB 手指開始發黑，其他部位包括手掌、前臂腫脹，嘴巴和四肢發黑，面色鐵青，甚至長期發高燒至40度不退。家人終是把 BB 送往兒童重症監護病房（PICU），經醫生診斷後，發現 BB 體內嚴重紊亂、心肺功能衰竭。

醫生表示：「因為揪倒刺引起這麼嚴重的感染，還是第一次見到。」，並提醒為人父母者處理倒刺正確方法是用指甲刀剪掉倒刺，即使用用手拔除刺，要注意做好消毒，避免引起感染。

皮膚科醫生︰嚴重患者可能需截肢

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問稱，甲溝炎可分為急性及慢性︰

急性甲溝炎：如平常習慣咬指甲、撕手指倒刺，或女士修甲，均有機會傷口受細菌感染，而導致急性甲溝炎。

慢性甲溝炎：如長期接觸水或刺激物，有機會患上慢性甲溝炎，患者指甲表面會凹凸不平。通常與患者指甲長期浸水有關，例如經常洗碗、洗車等。

萬一患上甲溝炎，陳醫生指可塗上抗生素藥膏，急性患者可服食抗生素藥；慢性患者日常可多塗潤膚膏，減少接觸水。部分嚴重患者，可能需要截肢。

陳醫生表示，剪指甲時以圓形為最好，如剪成方形甲，旁邊兩側或易造成倒生甲。同時，剪完指甲應使用指甲銼磨一磨指甲邊，令指甲邊緣順滑。

他又提醒如手指不幸發炎，便不應使用同一指甲鉗指腳甲，否則易交叉感染，令原本健康的指甲感染甲溝炎。

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責任編輯︰王明芳