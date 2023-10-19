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【預防流感】冬季流感殺到　12醫學會聯署籲盡快接種流感、新冠疫苗

政治 22:15 2023/10/19

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立法會議員呼籲市民打流感疫苗。（立法會圖片）

香港即將進入解除口罩令的首個冬季，港澳12個醫學會發出聯合聲明，指兩地近日流行性感冒和新冠疫情均有上升趨勢。呼籲嬰幼童、孕婦、高齡或患有長期病患人士的高危人士盡快接種流感疫苗及新冠疫苗，以預防流感和新冠同時來襲導致的重症、死亡和長期後遺症。

聲明指，參考處於南半球的澳洲，在解除新冠疫情防疫措施後所經歷的流行性感冒季節，患流感個案不但較往年早出現，整體流感病例激增速度也比往年快得多，突破過去多年的平均數。 

同時感染會致更嚴重病情

北半球冬季將至，預計流感肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，更引述科學證據指同時感染流行性感冒病毒和新冠病毒會導致更嚴重的病情，故呼籲嬰幼童、孕婦、餵哺母乳的婦女、高齡或患有長期病患人士盡快接種疫苗。

聲明又提醒，流感疫苗和新冠疫苗可以同時間一齊接種。

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責任編輯：趙居逸

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