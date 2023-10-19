【俠義心腸】港大社科畢業生癌末病危　捐80萬予兒童癌病基金盼「世上不會再有癌症」

癌症是本港殺手之一，一名港大社會科學院畢業的青年楊嘉驃去年確診患末期胃癌，直至近期病危；楊嘉驃今日(19日)於社交網頁發文表示，自已將積蓄80萬捐予兒童癌病基金，盼「世上不會再有癌症」。

楊嘉驃於社交平台表示，自己被診斷患上末期癌症，已抗癌超過一年。他指，抗癌最痛苦一定是化療，除了副作用外，更會令人失去基本的尊嚴，失去說話能力。他表示，最希望世界不會再有癌症以及其他疾病，亦好感恩一路上得到家人、朋友、公司以及身邊很多認識我的人支持。

我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。我已經捐贈港幣800,000予香港兒童癌病基@childrenscancerfoundationhk ，以支持機構工作。

我好早前已經有捐款嘅決定，因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。