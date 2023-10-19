【俠義心腸】癌末港大社科畢業生周一自殺未遂　病危發聲明捐80萬予兒童癌病基金

警方本周一（16日）接獲一名酒店職員報案，指一名28歲男子於西貢酒店倒臥於房間床上，昏迷不醒。救援人員趕抵現場，在事主身旁發現小量懷疑藥物，男事主昏迷被送往將軍澳醫院治理。警方在現場檢獲遺書。

後來事主被揭發是於港大社會工作學系畢業生楊嘉驃，曾參與香港大學學生會評議會、以及社會科學學會。楊嘉驃今日(19日)於社交網頁發文表示，自己被診斷患上末期癌症，已抗癌超過一年。他指，抗癌最痛苦一定是化療，除了副作用外，更會令人失去基本的尊嚴，失去說話能力。他表示，最希望世界不會再有癌症以及其他疾病，亦好感恩一路上得到家人、朋友、公司以及身邊很多認識我的人支持。

我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。我已經捐贈港幣800,000予香港兒童癌病基金 @childrenscancerfoundationhk ，以支持機構工作。我好早前已經有捐款嘅決定，因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。

我想喺到同患癌小朋友講，請你一定一定要相信自己會康復。即使抗癌過程中身體會好痛苦，但只要你唔放棄，相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日。我地每個人生命都總會遇上疾病，當你尚有精力同健康，要記得好好珍惜，做自己鍾意嘅事，盡情享受人生。

--楊嘉驃 Facebook