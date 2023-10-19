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【偽冒網頁】「煥然壹居」現可疑網頁　市建局籲市民提防受騙

社會 22:51 2023/10/19

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市建局呼籲提防有網頁盜用其標誌、相片和相關資料的可疑「煥然壹居」網頁。（資料圖片）

市區重建局呼籲市民提高警覺，慎防疑似市建局轄下住宅項目「煥然壹居」（項目）的網頁。

市建局發現，網上出現一個域名為 www.first-developer.com/denovo 的網頁。該網頁使用項目的標誌、相片和相關資料，聲稱能安排市民參觀項目現樓及示範單位，又指有興趣人士可透過網頁上的連結按鈕，聯絡「煥然壹居銷售部」。

市建局澄清，從未授權該網頁使用項目的標誌、相片和相關資料；市建局亦與該網頁並無任何關連，現正嚴肅跟進事件。

就項目單位的最新價單及銷售安排，市建局已根據《一手住宅物業銷售條 例 》 的規定，於今年10月17日上載至「煥然壹居」網站（www.urakaitak.hk），以及一手住宅物業銷售資訊網（www.srpe.gov.hk），供市民查閱。市民應從上述兩個官方網站查閱項目的銷售資訊，亦可於辦公時間內致電熱線電話 9481 1535 查詢詳情。

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