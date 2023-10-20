【穀牛出沒】港男網上免費放過期米　米内驚見大量穀牛蠕動【附預防穀牛方法】

▲ 港男網上免費放過期米，米内驚見大量穀牛蠕動。

本港天氣潮濕炎熱，白米存放太久容易惹來「蛀米大蟲」。近日，有港男在網上免費放過期米，但米内驚見大量穀牛蠕動，此舉引起網民的兩極反應。

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一名港男14日在Faceboook群組「食物放提 Free Food Flow」發文，稱可以免費放過期米，「見啲米都仲未變色，應該ok」，不過食安自負。

從樓主貼出的相片中可見，米内竟有大量穀牛蠕動，對於樓主的行為，網民紛紛表示「食得嘅？」，更有網民指樓主「自己都唔敢食，拎出嚟free？」；亦有網民打趣表示，「排穀牛，走米」、「米免費，但穀牛係咪都係送埋？」樓主則回應指，「係唔想浪費啫，唔要咪拎出嚟」。

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不過亦有不少網民表示，若經過適當處理仍然可以進食，「其實如果識處理，有人要到，減少浪費，有乜咁好笑？」同時，有網民在留言區分享驅走穀牛的方法，「放幾粒大蒜，放入雪櫃」、「放花椒八角就可以驅蟲」、「這是自然現象，用水泡一下然後小蟲就倒走了，跟米沒有問題，對人的身體更沒有什麼影響」。

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穀牛對人體無害

香港殺蟲業協會會長蔡炳然曾接受TOPick訪問時表示，大部分穀物在種植時，若果沒有使用大量化學殺蟲藥，往往都會有甲蟲在植物上產卵，如穀物長期處於一個乾燥、真空的環境，蟲卵不會被「活化」。

他形容，穀牛只是「蛀米大蟲」，僅會侵蝕穀物本身，對人體無害，隔走便可。但倘若穀牛太多，建議扔掉為妙，因穀牛太多很難隔走，且恐有「噏味」。

放蒜頭辣椒入米缸

蔡炳然指出，穀牛問題只能防範於未然，事後好難作出補救，因此建議市民購買穀物時應根據進食量而購買，同時亦應將穀物儲存於乾燥及真空的環境，以免囤積太多，穀物受潮時會令穀牛活化。

放些少蒜頭和辣椒在米缸內，穀牛已經生不到出來。

購買前產品須檢視清楚

根據食物環境衛生署資料，穀牛又名「米象」，其成蟲呈紅褐色，身長約3毫米。以吃各種穀物維生，通常蛀食大米、豆類等穀物，偶爾也在存放過久的通心粉和意粉等麵食中出現。

雖然穀牛不會傳播疾病，但會蛀食穀物。因此，購物前必須檢視清楚產品 ，回家後確定沒有蟲類後才可倒進容器內儲存，或放進雪櫃或冰箱內。如其後發現容器內有穀牛滋生，若穀物已受到嚴重破壞， 不宜食用，便應棄掉。

不過，若市民想繼續保存有穀牛滋生的穀物，可把有關穀物加熱並維持在60℃一小時，或冷藏在0℃的環境一星期，便可殺滅不同階段的穀牛。而曾用作存放受污染穀物的櫥櫃或架子亦須以吸塵機徹底清理。

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責任編輯：羅嘉欣