【生育問題】家庭月入8萬有自住樓　中產港男仍憂生仔無錢養：會唔會好辛苦

▲ 家庭月入8萬有自住樓，中產港男仍憂生仔無錢養。

有消息指政府考慮派錢谷生B，2萬元是否能催生作用，引發全城熱議。事實上，隨著物價飆升，加上要從小栽培孩子，也是一筆龐大開支，令不少夫婦對生育卻步。近日有港男在網上討論區發文，雖然家庭月入8萬，並有自住樓，仍在猶豫應否生B，擔心生下孩子後會很辛苦。

有港男在連登討論區以「家庭月入8萬打算生小朋友會唔會好辛苦」為題發文，他表示，兩夫婦已有自住樓，單位內亦有房給小朋友，不過仍擔心月入8萬不夠使，擔心生小朋友後會很辛苦。

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網民意見兩極

帖文引起不少網民激烈爭論，最終意見兩極，有人認為樓主沒資格講辛苦，有樓已是人生勝利組，月入8萬即使扣除供樓和生活開支，應還有3至4萬元可用，應夠錢養小朋友，「如果8萬都要慳，咁搵2萬嗰啲人點算？租緊樓嗰啲咪死得」、「你真係有錢都唔好生」、「Steven都養到啦，睇你要咩啫」。

然而有網民亦勸樓主想清楚才好生，現時養育小朋友除了衣食住行，還需要投放大量金錢時間栽培，例如報興趣班、補習班、私校或國際校學費等，使費很大，生活水平一定會下降。

有人更為樓主計數，供樓每月3萬元，兩夫婦日常使費每人6000元，請工人姐姐6000元，還未計管理費、水電煤等，「計完已經無咩錢淨」。不少人直言，月入8萬看起來很多，但計算支出項目後，「覺得8萬蚊夠養成頭家真係好膚淺」。

另有網民認為，除了金錢部署，養育小朋友本身就是辛苦的事，「心機同精神先最攞命」，勸喻樓主和另一半要有心理準備，以後凡事不再以自己為先，這才是重點。

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責任編輯：王明芳