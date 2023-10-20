【遺愛人間】28歲患癌港青全捐80萬助癌童 兒童癌症基金：感謝慷慨大愛

▲ 28歲患癌港青全捐80萬助癌童，兒童癌症基金：感謝慷慨大愛。

現年28歲的金融才俊楊嘉驃Gabriel，昨日（19日）在個人IG上分享自己的抗癌經歷，並表示自己會將積蓄80萬港元捐給兒童癌症基金會，希望可以幫助更多患癌的小朋友。Gabriel的大愛感動無數香港人，香港兒童癌病基金會回應指，「永遠感激他的慷慨、關懷及大愛」！

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畢業於港大社會科學院的Gabriel，不幸確診罹患末期癌症，目前已經抗癌超過一年。因深受患癌及化療過程的痛苦，他明白有許多比自己更加年輕，並同樣患有癌症的小朋友更加辛苦。

當知道自己時日無多，他決定捐贈港幣800,000予香港兒童癌病基金，以支持機構工作。他亦鼓勵患癌的小朋友，即使抗癌過程中身體會好痛苦，但只要不放棄，堅信自己會康復，或許就會等到奇蹟的出現。

我哋每個人生命都總會遇上疾病，當你尚有精力同健康，要記得好好珍惜，做自己鍾意嘅事，盡情享受人生。

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見到Gabriel的善舉，兒童癌病基金會回應稱，「你的禮物使我們繼續提升生活品質和治療成果的使命。 最重要的是，它給人帶來希望 - 提醒我們的年輕患者，他們每一步背後都有一個關懷的社區。請你放心，你所捐出的每一塊錢都會細心管理我們的整體服務，以支援兒癌患者。我們的思念與你同在。」

受惠的機構兒童癌病基金會還在IG顯示動態上分享Gabriel的事蹟，稱他比大多數人都更了解年輕患者每日與癌病的抗爭，並表示會永遠感激他的慷慨、關懷及大愛，為數個家庭帶來生命的希望。

帖文曝光後感動不少網民，紛紛在原文下留言打氣，「仍然相信善良在世上，集氣，加油！」、「雖然我唔認識你，但從你嘅文字當中感受到好多好多愛，我好希望最後一段你都可以同自己講！你同啲小朋友一樣都好值得愛」、「楊先生，你真心真意的助人為快樂之本，己做到最高尚品質的人，有這顆美麗善心，很值得大家學習! 我不懂說話，但誠心誠意祝福您!」

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責任編輯：羅嘉欣