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【明星育兒】陳豪陳茵媺貼地育兒舉家深圳搭地鐵　兒子自攜行李獲讚有教養

育兒經 11:08 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳茵媺攜3子女到深圳探陳豪班，期間搭地鐵，非常貼地。

藝人陳豪與太太陳茵媺（Aimee）育有三名子女，最近陳豪因為要在深圳拍劇，Aimee就帶同3名仔女上深圳探班，內地坐的士或Call車都非常方便，但Aimee卻選擇帶仔女搭地鐵，非常貼地，雖然有工人姐姐在旁，但兒子就自己揹行李，有網民影到大讚仔仔有教養！

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而陳豪拍劇時，Aimee就自行安排節目，她帶３個仔女去深圳商場溜冰，更親自為兒子穿上溜冰鞋，不假手於工人，她在社交網用英文寫道:「媽媽和她的三個小鴨子！終於放假了，可以去看爸爸了！」而陳豪收工後即到酒店陪老婆仔女，並攬住三個仔女合照，場面好溫馨。」

有網民於深圳地鐵巧遇陳豪一家人，並分享圖片到社交平台，陳豪與陳茵媺都沒有戴口罩，不怕被途人認出。而另一張相片中，陳豪一家人已進入車廂，工人姐姐搭住仔仔膊頭，見各人自行拎隨身用品，不假手於人獲網友讚甚有教養：「在他們旁邊排隊等地鐵，隊友說了句旁邊一家人應該是香港人，我回頭一看！哦莫哦莫！不是陳豪夫妻一家人嗎！港星是真的低調」。

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責任編輯:王明芳

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