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【天氣報告】天文台：強雷雨帶正逐漸東移　冷鋒今午抵達廣東沿岸

社會 10:16 2023/10/20

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天文台表示，位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移。（資料圖片）

天文台表示，位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移。同時，一道冷鋒正橫過廣東內陸，並會在下午抵達沿岸地區。受隨後的較涼空氣影響，預料雷雨帶會逐漸減弱。本港今日（20日）會有幾陣驟雨，下午漸轉吹北至東北風，晚上天氣稍涼。

天文台指，一道冷鋒會在今日稍後橫過華南沿岸，並為該區帶來有雨的天氣。周末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。

此外，熱帶氣旋三巴會在今明兩日在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。在上午10時，熱帶風暴三巴集結在海口之西北偏北約140公里，預料移動緩慢，在北部灣一帶徘徊。

天文台展望，周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度。星期日及重陽節天色逐漸好轉，日間乾燥。

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記者：黃穎津

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