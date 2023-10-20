選美世家丨宋宛穎醫科生胞妹外貌標緻 混血姊妹花遺傳家族靚基因【多圖】
娛樂 11:32 2023/10/20
21年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）是土生葡人，混血靚基因令她獲封為「嫩版李嘉欣」，宋宛穎不時分享與家人的合照，其雙胞胎妹妹宋宛霖（Sonia）亦獲讚是位美人胚子，深受網民愛戴。
宋宛穎的胞妹宋宛霖現正為一名醫科生，外貌娟好的她備受大家關注。
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陸浩明叫宋宛霖選港姐
宋宛穎經常貼出家庭照，她曾與宋宛霖一同為媽媽和婆婆慶祝母親節，三代同堂合照留影，獲讚全家擁有標緻臉孔。
IG內亦有兩姊妹同框的合照，「六號」陸浩明留言大讚，更問妹妹有否報名參加《香港小姐競選》。
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【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生 Sonia五官精緻被網民力推選港姐
選美世家出身
在澳門第二大選美家族成長的中葡混血兒宋宛穎盡得家族優良遺傳，兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷，兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。
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撰文 : TOPick柴犬出動