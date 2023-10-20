【好去處】一新美術館140幅本土特色畫作　由果欄至雞蛋仔認識香港

▲ 尤偉海《灣仔的8pm_Wan Chai at 8pm》水彩畫。(官方提供)

位於觀塘的一新美術館，由10月20日至12月16日舉行「太平景象」展覽，展出香港畫家聯會70位畫家，共140幅作品，通過油彩、水墨、水彩、水粉、鋼筆、鉛筆等多種不同的藝術媒介，去描繪太平山週圍的眾生相，讓一家大細都可以欣賞具香港特色的有趣面貌。

「太平景象」展覽由一新美術館總監楊春棠建議。在繪畫風格、藝術媒介上不設限制，讓參展畫家自由發揮，但每件作品不大於A3尺寸。

70位畫家的背景各異，各自因應自身經歷及對太平山下題目的了解，利用最擅長的藝術媒介，刻劃自己在香港的生活。

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是次展出140幅作品以風景為主，也有人物及靜物畫。當中有描繪寧靜安謐的大澳、昂平的纜車、新界的輕鐵、清晨的油麻地果欄、霓虹燈下的香港，以及熙來攘往、車水馬龍的鬧市。

香港素有美食天堂之美譽，作品亦包括菠蘿包、奶茶、雞蛋仔、缽仔糕等平民喜愛的飲食，帶出社會安居樂業的太平景象。

一新美術館總監楊春棠表示﹕「香港雖然是商業城市，但其實產生眾多畫家，不論業餘或全職的，都在藝術道路上演繹自己的生活，他們的作品又同時是別人生活的寫照。這次展覽十分難得，聚集畫家達七十位之多。他們在同一主題下，特別為這展覽在今年創作全新的作品，紀錄了一個時代的香港情懷，十分值得細意欣賞。」

▲ 一新美術館。(官方提供)

一新美術館

地址：觀塘海濱道165號SML大廈4樓

開放時間：周二至周六10am-6pm；星期日、星期一及公眾假期休館

*免費入場

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記者：陳家昌