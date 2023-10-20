最索經理人丨林寶玉親揭與阿儀反面原因　Connie被「激親」致急跌10磅

▲ 林寶玉（Connie）與阿儀「分手」收場！

薛影儀（阿儀），自與黃榕成為好姊妹後鬧出不少是非，更被指因遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，在雪藏期間還公開數臭經理人林寶玉（Connie），Connie更在上星期宣布辭職！

Connie接受傳媒訪問，並親揭自己與阿儀反面的原因！

【最索經理人】林寶玉發文宣布離職 盼走向另一個新考驗：永遠不會忘記學到的一切

林寶玉與阿儀反面

Connie指阿儀缺席工作、二人發生數次爭執，從而導致關係轉差。

而Connie除了被阿儀在IG出Po爆粗指「好X街」之外，也被阿儀的粉絲狙擊，她稱自己心情受影響而急跌10磅，相當陰公！

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阿儀自爆去見工

而加入失業大軍的阿儀，早前由黃榕陪同搵工。之後阿儀再上載與黃榕合照，留言表示：「今日同黃榕在觀塘填咗表、影相，跟住佢請我食嘢。」

隨即有網民問她填甚麼表格，阿儀自爆去見工，即代表已經回復自由身，還有很多網民留言勸阿儀不應再與黃榕做朋友，認為對方摧毀其前途。

在昨日（10月19日），阿儀又再與黃榕一同出動，為許嘉浩（Karl）慶祝生日！

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Connie選美出身

Connie表示自己仍想擔任經理人，似乎未有因阿儀事件而「見過鬼怕黑」。

現年33歲的Connie與阿儀同樣參加亞姐，Connie在《亞洲小姐競選2020》奪得「網絡人氣獎」，阿儀則未能入圍成《亞洲小姐競選2021》的佳麗，

Connie早在2008年參選工展小姐奪得亞軍入行，初出道便有「翻版陳法拉」之稱，更曾與歌手許廷鏗的哥哥許永鏗拍拖。

除了模特兒工作之外，Connie也曾客串過TVB劇集，又參演古天樂、劉青雲、何超儀主演的電影《撲克王》。

她曾試過退出娛樂圈，開設自己的美容店和名牌二手及代購店，主力打理自己的生意。惟機緣巧合下，有客戶再找她拍廣告，及後反應不錯，令她從投娛圈。

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