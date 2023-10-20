【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：投選心水品牌贏$5,000現金券及yuu分

▲ （DFI零售集團提供）

本周超市優惠，焦點有惠康「超級人氣盃」推廣活動，投選人氣品牌並參加大抽獎，有機會贏取$5,000現金券及共500萬yuu分。萬寧指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝。7-Eleven 各款雀巢甜筒／MEGA $60／8件。

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惠康優惠：

優惠期: 20/10/2023 – 26/10/2023

公仔各款急凍點心，$60/5包，平均$12/包

新紀元卵白蛋／啡蛋，$45/2盒，平均$22.5/盒

滴露全能抗菌洗衣旋珠 50粒裝，買1送1，再送維達盒裝面紙

四洲紫菜$47.9，買大包再送細包裝

格蘭堡GB系列各款紅／白酒，買1送1

唯潔雅極致綿柔4層衛生紙 $58.9/2條，送盒裝面紙

旋風激抵優惠 - 激抵大贈送

優惠期: 20/10/2023 – 26/10/2023

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萬寧優惠：

優惠期：13/10/2023 - 19/10/2023

多款產品現正進行優惠：

精選護膚產品買第2件半價

精選低敏護膚產品買第2件半價

精選手部及身體護理產品買第2件半價

精選染髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

精選頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

精選女性衛生護理用品買第2件半價

精選沐浴產品買第2件半價

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7-Eleven優惠：

【$16／件】麥提莎朱古力／黑朱古力盒裝90克（優惠期：18/10/2023 – 24/10/2023）

【$8.5／支】道地蜂蜜綠茶／蘋果綠茶／柑桔檸檬／荔枝紅茶／巨峰提子紅茶／蜜桃綠茶500毫升膠樽裝（優惠期：18/10/2023 – 24/10/2023）

【$33／3罐】藍妹啤酒／清啤500毫升大罐裝（優惠期：18/10/2023 – 24/10/2023）

【$60／8件】雀巢甜筒／MEGA（各款）（優惠期：20/10/2023 – 24/10/2023）

【$68／5件】樂天涼快沙冰（各款）／"爽"冰凍甜品杯（各款）／雪見大福雪米滋（各款）／宮田雪糕筒（各款）／固力果巨型甜筒（各款）（優惠期：20/10/2023 – 24/10/2023）

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責任編輯：陳麗娜