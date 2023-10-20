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香港人在北京︱陳星妤化身柳飄飄初戀味濃　傅嘉莉扮火雞姐神還原程度達99%

娛樂 11:51 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等演出TVB台慶劇《香港人在北京》，在今晚（10月20日）播出的第10集，最大亮點是眾演員齊齊扮鬼扮馬，以經典電影造型亮相。

「徐港仁」陳展鵬和「Helen」吳若希（Jinny）分別以張國榮、王祖賢主演的電影《倩女幽魂》造型上陣，展鵬戴U形假髮化身黑山老妖大晒喜感，Jinny則穿上白色古裝化身聶小倩，仙氣滿瀉。

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戴祖儀豁出去

至於「蘇菲」蔡潔則穿上旗袍以《花樣年華》造型亮相，加上一頭懷舊波浪頭，女人味十足。

劇中處於愛情錯摸的「石磊」吳業坤、「寶怡」戴祖儀（Joey）則以周星馳電影《功夫》的包租公、包租婆造型上陣。

外形甜美的Joey戴上爆炸頭假髮和油黑鼻子扮大鼻哥窿，成功「減甜」滲出師奶味，坤哥則黐上假鬍鬚及電鬈髮還原元華造型。

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陳星妤化身柳飄飄

另邊廂，陷入愛情三角錯的「阿喱」洪永城（Tony）、「Funny」傅嘉莉（Kelly）和「淼淼」陳星妤同樣以周星馳電影造型登場。

星妤穿上水手裝校服兼鬢孖辮，化身《喜劇之王》張栢芝飾演的柳飄飄，初戀味濃。

Tony和Kelly則齊齊玩轉《食神》，Tony穿上金黃色廚師衫化身食神，Kelly戴假哨牙兼在臉上畫刀疤神還原火雞姐經典造型，與「本尊」莫文蔚相似度直達99%！

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早被指似莫文蔚

Kelly受訪時透露由入行做Model開始，已有不少人指她似莫文蔚，她笑言：「冇諗過拍劇可以扮佢（莫文蔚）其中一個經典角色，拍攝時我覺得好似樣，戴埋假牙之後直頭係火雞姐，見到還原度咁高，我自己都好開心！」

提到該場戲要戴著假哨牙講對白，Kelly坦言一點都不簡單：「個假牙只係Halloween嘅道具，好闊同好大，所以好難戴，後尾諗到擺啲Blu Tack入去黐住原本啲牙，同埋盡量飲少啲水減少口水，怕一講對白會甩出嚟搞到NG。」

講到今次搣甩女神光環化身男仔頭，Kelly笑言：「好開心監製畀咗呢個角色我，Funny係打破咗我以往角色嘅框框，我完全唔介意演男仔頭，愈唔似我我就愈開心！身為演員就要貢獻身體畀個角色，所以變成點樣都冇所謂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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