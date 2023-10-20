【經痛困擾】經痛使唔使求醫？　醫生授4招舒緩揭1種情況恐為器官病變

▲ 台灣有婦產科醫生教路4招自行緩解經痛，並提醒1種情況下需盡快求醫。

不少女生都面臨經痛的問題，但到底是否需要為此看醫生？台灣就有婦產科醫生解答，指求醫與否視乎「疼痛感是否已影響生活」，並分享4招幫助舒緩經痛問題。此外她亦指出，如果患者突然開始經痛，且有越來越痛的跡象，便須盡快求醫，因為有可能是器官病變的警號。

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台灣婦產科醫生張瑜芹周二（17日）在個人Facebook專頁發文，指出經痛大致上可以分為「原發性經痛」及「續發性經痛」兩大類型。前者通常與子宮收縮和激素變化有關，屬大部分情況，可透過止痛藥及複方避孕藥改善；而後者則通常與婦科疾病有關，如子宮內膜異位症或子宮肌瘤，即使服用止痛藥效果亦較差，需透過超聲波、子宮鏡等檢查確認經痛原因，並依照病因進行手術或藥物治療。她表示，除了子宮腔內沾黏所造成的經痛有較大可能性需要手術，其他病症都可以在檢查出來之後藉由藥物控制及改善。

4招舒緩經痛問題

對於經痛是否需要看醫生的問題，張瑜芹就認為，「如果疼痛感已經影響生活，請就醫」。但除了求醫之外，她亦分享以下4招，供女性在日常生活中自行緩解經痛。

1. 用60度左右的毛巾熱敷

2. 一日三餐保持正常，並養成少油多纖食的習慣

3. 平日可以多補充維他命B1、B6、D3

4. 養成運動習慣，可以選擇瑜珈或慢跑等有氧運動

突然經痛恐為病變

張瑜芹亦特別提醒，如果過去不曾經痛，卻在某天突然開始經痛，甚至有越來越痛的傾向，便有可能是器官病變發出的警訊，需要盡快求醫進行檢查。

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責任編輯：羅嘉欣