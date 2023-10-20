追數風波丨邵子風愈爆愈多是非　揭呂方太太與寡婦有巨額金錢糾紛

邵子風早前在網上公向呂方太太伍惠寶追數，指女方欠款70萬元。事件不斷發酵，伍惠寶於10月9日曾在社交網發聲明：「本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其whatsapp恐嚇我和家人之訊息，已經作出報警立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。」

不過日前發現伍惠寶的社交網已不見此聲明，邵子風更發帖文嘲諷：「剛收到消息，伍小姐早前的所謂『公開聲明』已經神不知鬼不覺地delete了。說好的已經報警？說好的律師意見？」

【追數風波】呂方太太被追數不斷發酵 邵子風以「老千彩虹」反擊爆料極花生

伍惠寶再被爆料

風波愈鬧愈大，邵子風再爆伍惠寶更呃了一個寡婦同學錢，日前疑似該位同學T終於發聲指證伍惠寶，以投資名義騙取她100萬元生活醫藥費。

同學T透露在2017年時心情低落，伍惠寶經常主動關心她，找她食飯、接放工睇電影，所以她就把伍視為閨蜜，對她非常信任。

同學T指有次伍惠寶表示有一個和超市合作Project，需要資金去買其他股東的股份以取得話事權，T便向她提出自己都想找一些可以資金增值的方法，用來供養小朋友，伍就提議T放錢入來一起賺錢。

▲ 伍惠寶被指呃一個寡婦同學錢。

對伍惠寶非常信任

T說自己當時一心想幫伍惠寶，所以很多投資細節都沒有問清楚，在2017年10月23日伍惠寶告訴她和股東已簽好文件，隨時會需要T的錢，間T何時方便？T便去銀行入支票過帳給伍惠寶時，本來支票抬頭是用公司名，但對方就叫她用自己名入票，T亦毫不懷疑另外開一張100萬的個人支票給伍惠寶。

之後T問伍惠寶是否要簽文件，對方就給她一份臨時合約，說自己會將她持有的2.5%股份轉讓給T。

但究竟有否做了股份轉讓，T一直都不知道，只是伍惠寶抱着一個信字。

▲ 伍惠寶一家。

伍惠寶態度有變

偶然T向伍惠寶了解生意情況，她由最初的報喜到後來的報憂，T覺得有點不妥，這時伍惠寶說要回內地工作，請本身做管理的T在2022年去公司幫手，看似很信任她，但每當她問到公司的事，伍惠寶都答得很隠晦，令T懷疑對方之前和她說的Project是否真的有做過。

隨後，伍惠寶對T的態度愈來愈差，經常否定T對餸包生意提出的推廣計劃，又會語帶侮辱地罵她，終令T忍受不了決定辭職，惟伍惠寶叫她在家工作。

T說她偶然回公司聽到同事對伍惠寶的評價，自己都覺得心寒。

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不理死活

T說她進公司時拿過20萬，辭職後向伍惠寶提出想拿回自己的資金，因為她體弱要錢醫病，又買不到保險，商議後T同意收回九成，並和伍惠寶達成一個每月還款的方案讓她還到2024年。

不過伍惠寶經常不按時還款，T追數時對方態度勁差。當T問到伍惠寶是否要等呂方年初開完演唱會有回報才可繼續還錢？伍惠寶則指他們分得很開，呂方不會理她死活。

眼見伍惠寶還不到錢但仍和呂方在網上晒恩愛，公開他們一家過優質生活，T因此情緒大受困擾，還失眠幾個月要吃安眠藥，她把自己情況告訴伍惠寶，對方竟然叫她去唸經。

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