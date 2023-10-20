【好人好事】港男踩單車避放狗途人自炒受傷　熱心街坊出手相助洗傷口叫救護車【附傷口處理法】

▲ 港男踩單車避放狗途人自炒受傷，熱心街坊出手相助洗傷口叫救護車。

一名港男近日於將軍澳踩單車時，為閃避在單車徑上放狗的途人而自炒，導致四關節受傷，一度失去行動能力。所幸有街坊見狀出手相助，為他清洗傷口並報警。事後，其妻子發文感謝好心人伸出援手，並呼籲街坊勿於單車徑放狗。

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事主妻子於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指丈夫周日（15日）於文曲里公園附近踩單車期間，有途人在單車徑上放狗，並「突然衝出來」，他為閃避途人不幸自炒受傷。

發生意外後，丈夫四肢關節受傷，腰部拉傷有痛感，暫時失去行動能力，一度不知所措，所幸有熱心街坊及時上前幫忙清洗傷口，以及報警叫救護車，其後救護員到場進行護理，並將他送往急症室。

▲ （Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

妻子形容，收到丈夫電話時十分擔心，第一時間趕到急症室。她透露，事發時丈夫沒有配戴安全帽，如果「撞歪少少」，分分鐘傷及頭部等要害位置，「後果根本唔敢想像」。

她又提到丈夫的傷勢，指他有大範圍皮外傷，行動受限制，生活亦無可避免受到影響，「要日日去洗傷口，幸好我老公仲可以work from home（在家工作），如果唔係可能工作都受影響」。

她在文中表示，希望該名放狗的途人吸取教訓，切勿再於單車徑放狗，

踩單車的人都係其他人親愛的屋企人。唔好以為對方閃避你跌親，你講一句「對唔住」就完全無事。

帖文一出引起熱議，不少人都對事主的遭遇深表同情，並批評該名途人的行為，「明明事主好乖在單車徑踩單車，依家反而為咗避開唔守規矩的行人而受傷，替事主唔抵」、「理應要求果個人陪去醫院，支付醫療費」、「我自己都好驚喺單車徑遇到行人」。

亦有網民提醒，意外難防，踩單車時要時刻保持警覺，「踩開單車都會知道頭盔同手套重要性，仲有就係踩單車徑要預咗會有好多突發事件，有時仲危險過踩馬路，必須時刻保持警覺」。

防傷口細菌感染處理法

養和醫院急症科專科醫生游華漢曾於TOPick撰文分享預防傷口細菌感染的正確處理方法，又提醒若情況較為嚴重，例如無法止血，甚或出現持續痛楚和化膿，必要盡早求醫，可能需要清創或縫針，幫助傷口癒合。

擦傷及鈍傷

一般碰撞可能會擦傷皮膚，或者引致皮下出血（即是瘀傷）。這類傷口可能沾染其他異物，必須先以生理鹽水、凍滾水或蒸餾水把傷口清洗乾淨，並移除異物和包裹傷口，輕微擦傷可以用藥水膠布覆蓋傷口，以減低感染及疤痕形成。

表面瘀傷一般在兩、三星期後便會慢慢復原，一般不會留下疤痕。如果撞擊力太大引致皮膚撕裂，亦即鈍傷，傷口一般比較不整齊，同樣可能沾染異物，所以也必須先清理乾淨傷口。

如果鈍傷傷口屬於淺層而且撕裂沒有間隙，可以考慮使用「組織粘合劑」處理；如傷口較深或有缺口，應考慮縫針，以減少將來疤痕的面積及黏連所引起的功能障礙。

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責任編輯：羅嘉欣