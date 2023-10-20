【航班折返】國泰航機貨倉門未關妥折返香港機場　安全着陸無人受傷

▲ 國泰一班航機因貨倉門未關，須折返香港機場。（資料圖片）

國泰航空1班由赤鱲角香港國際機場，飛往大阪關西的航班，於今早（20日）8時36分啟航約45分鐘後，機上人員疑發現航機貨倉門未關妥而折返香港機場。涉事航班其後安全着陸，事件中無人受傷。

涉事國泰CX596航班原定於早上8時10分起飛，卻延遲至8時36分起飛，預料於下午約1時抵達關西。然而，航機於起飛約45分鐘後、即9時21分，警方及消防處接報指航機貨艙門「未有關妥」，須立即折返赤鱲角機場，相關部門人員其後到場戒備；其後更改為貨艙門「感應器有問題」。

國泰航空回覆本報查詢指，涉事航班於航行期間出現信號提示，為謹慎起見，機組人員按照既定安全程序折返，並通知有關當局到場戒備；而航班在上午9時54分安全降落機場。

國泰其後安排另一架航機運作，該航班已於今日中午12時27分再次出發前往大阪。國泰就事件為顧客帶來不便深表歉意，因此在航班延誤期間，已安排商務艙乘客到貴賓室休息；經濟艙乘客亦獲派發餐券。

機管局回覆本報查詢表示，局方於今早約9時收到報告，涉事航班因飛機需要折返並要求戒備，其後於上午約9時40分安全降落，機場運作沒有受到影響。

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責任編輯：梁凱婷