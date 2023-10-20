【大灣區旅遊】旅發局赴泰宣傳大灣區旅遊　全新專題網站羅列遊覽實用資訊

▲ 「大灣區—融匯精彩體驗」是疫後首個大灣區大型海外宣傳活動，吸引逾百名泰國當地業 界、媒體、KOL 等出席。（旅發局提供）

香港旅遊發展局聯同粵澳旅遊部門，推出全新的大灣區旅遊品牌宣傳活動，昨日（19日）於泰國曼谷舉行、疫後首個大灣區大型海外宣傳活動。向當地介紹大灣區旅遊新趣，同時推出一站式大灣區旅遊網站、旅遊節目及一系列宣傳，向旅客呈現大灣區旅遊魅力。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄正在泰國展開訪問行程，今晚（20日）亦會與粵港澳三地團隊在曼谷見面交流，以示港府全力支持粵港澳大灣區合力走出去推動區內「一程多站」旅遊模式。

為方便旅客探索大灣區的旅遊全貌，旅發局亦推出全新一站式大灣區專題旅遊網站。旅客可以按着「當地美食」、「文化歷史」、「主題樂園」及「節慶活動」四大範疇，發掘大灣區「9+2」城市合共近90個景點和體驗，以及獲取精選旅遊路線及貨幣、交通等實用資訊。

邀泰國藝人介紹大灣區景點

此外，泰國年青藝人Na（NaphatVikairungroj）及主持Petch（TawanTaradolrattanakorn），早前獲邀親身前赴香港、澳門、廣州和深圳拍攝旅遊節目「TheFirstUltimate」，化身嚮導，向觀眾介紹各地的文化古蹟和嶄新景點。節目將於11月在YouTube、泰國的電視頻道及網絡媒體平台播放，而兩位主持更在昨日的活動上，率先分享在大灣區拍攝期間的體驗及節目預告片段。

邀請業界親身體驗

此外，旅發局上月亦與國家旅遊局、廣東省文化和旅遊廳以及澳門旅遊局合作，邀請北美的旅遊業界在香港、澳門、廣州及江門，展開為期9日8夜的行程，透過親身體驗，協助業界設計大灣區旅遊行程。

旅發局總幹事程鼎一表示，香港擁有「聯通國際」的優勢，在推廣大灣區旅遊方面擔當重要的角色。旅發局會透過集合「9+2」城市的旅遊資源，以全新的大灣區旅遊品牌展開宣傳攻勢，全方位呈現區內的旅遊體驗，吸引旅客展開大灣區「一程多站」，進一步加強整個區域的旅遊競爭力。

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責任編輯：陳麗娜