【遺愛人間】28歲金融才俊患癌全捐80萬　未婚妻：我為他感到驕傲

▲ Christine稱讚未婚夫Gabriel是自己見過最勇敢的人，對於他捐款的決定感到驕傲。

28歲金融才俊楊嘉驃Gabriel，昨日（19日）在社交平台宣布將捐贈80萬港元積蓄予兒童癌症基金會。事件引來極大的社會迴響。據了解，現時Gabriel病況非常危急，其未婚妻接受TOPick訪問時表示十分感謝大眾關心，並指出Gabriel這個善舉，主要是希望「以生命影響生命」，並為更多患癌的小朋友略盡綿力。

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楊嘉驃未婚妻Christine向TOPick回應指多謝各位對未婚夫的關心，一路以來陪伴著Gabriel，見證著他的不容易，亦更深深見證著他的勇敢。對於他的善舉，她亦是十分支持，並強調Gabriel此舉，是希望為社會帶來正面影響，以「生命影響生命」的訊息，幫助更多有需要的人。

楊嘉驃自香港大學畢業後，曾成立了一間環保初創企業，推動普及紙飲管及可重用飯盒。其後加入投資銀行，就職至今。去年4月他確診胃癌，雖積極治療，但情況未見好轉，癌症其後更進一步擴散。Christine稱讚他是自己見過最勇敢的人，對於他捐款的決定感到驕傲。

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在Gabriel患癌期間，Christine一直守候身旁陪他抗病。Christine分享的一系列婚紗相，是由她主動提出拍攝。Christine希望讓對方知道，自己對他的愛是這般大，不怕對方成為他的負擔，詳文【見此】。

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記者：容惠玲