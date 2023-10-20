【公屋申請】單親爸偕2名SEN孩子申請公屋 被舉報漏銀行戶口或被取消申請資格

▲ 有單親爸偕兩個小孩申請公屋，等了4年卻被人舉報漏銀行戶口，隨時遭房署取消資格。

香港樓價高昂，不少基層及低收入家庭渴望成功申請公屋，申請者需符合入息上限，更要按家庭人口比例有資產限額，若漏報或虛報隨時被取消資格。有單親爸爸上網發文呻自己偕兩個ADHD小孩申請公屋，卻被人舉報漏銀行戶口，苦等4年的單親爸表示：「一波三折，埋門仲要可能取消資格！」

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該名單親爸日前透過「公屋討論區」上以「無天理！單親兩小孩漏報銀行户口，公屋取消資格仲要告虛假陳述」為題發帖，他自稱自己是低收入人士，每個月的收入大約12,000至14,000元，總資產額不過10萬元，還育有分別2歲和5歲患有ADHD的孩子。

單親爸日前收到房署寄來的信，內容指他被人告發，「指稱你在2022年6月1日於九龍橫頭磡房屋委員會客務中心申請分組，在申請公屋條例（第283章）中的租契時，明知而作出虛假陳述，即聲稱截至2022年5月31日你的存款的資產淨值為18,551.09元。」

他無奈承認漏報了一個銀行戶口，而這個戶口內曾經向渣打銀行借過一筆8萬元的貸款作生活費，審查的日期，戶口內還有數萬元，

依家仲要俾房署職員告！本身號碼差不到派樓，等左4年幾，無天理，好灰！一波三折，埋門仲要可能取消資格。

網民批抵死

他向網民求助這個情況能否上訴，卻遭一面倒負評，「表格寫得清清楚楚，衰在不誠實申報」、「自己錯在先，無得怨人」、「明知或無知，故意或刻意，事實歸事實，結果反映一切才是重點，又可怨誰人」、「點樣會漏報？填寫嗰個故意？對表嗰個揸流攤？還是故意填一個戶口俾人查到？係嘅話就抵死。唔抵可憐」、「虛假陳述畀人周到都叫無天理？」。

有曾經報漏資產的女網友表示，「我之前都係咁樣，我係漏報咗小朋友一份保險因為等咗成九年，太長時間真係唔記得咗，最後俾佢取消咗資格，仲要告不誠實虛報資料，要等半年之後再可以重申請。」

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責任編輯︰王明芳