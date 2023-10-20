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【虐兒判刑】涉膠紙封眼針刺8歲兒身體　單親母認虐兒罪判感化18個月

社會 11:58 2023/10/20

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45歲單親母涉用膠紙封眼及針刺等方式向蛇過度活躍症的8歲兒子施虐，早前經審訊後被裁定2項虐兒罪及1項襲擊罪成。（資料圖片）

45歲單親母涉因有過度活躍8歲兒子沉迷玩iPad及欠交功課，用膠紙封眼及針刺等方式施虐。單親母早前經審訊後被裁定2項虐兒罪及1項襲擊罪成，今（20日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官稱理解被告教養時的困境，雖然育兒時有時需要懲罰，但法律不容許體罰，考慮案情及其他因素後，認為被告需要協助而非懲罰，故判處18個月感化令。

45歲無業女被告被控於  2022 年 9 月 18 日，於葵涌一住所故意襲擊男童X，導致其相當可能受到不必要的健康損害；另被控於2021年9月1日及2022年8月31日，在同地虐待當時7歲至8歲的男童X。X於審訊時供稱他因為沉迷玩iPad及欠交功課而被打。

辯方求情指，被告有情緒病，獨力撫養有過度活躍的事主，可謂「病人照顧病人」。被告於求情信指事發後已信奉宗教，學會控制情緒。辯方指，事主現時在兒童家舍居住，被告可療養情緒病，並會定期探望兒子，望法庭按感化報告建議，判處感化令，另呈上1幅事主在家舍時畫的寫有「媽媽我愛你」的畫給裁判官考慮。

裁判官曾慶東判刑時指，本案是不幸事件，創傷報告顯示受害兒童有過度活躍症和對抗行為，較一般兒童頑皮，法庭可想像被告教養時面對的困難。

惟裁判官指，雖然育兒時有時需要懲罰，但法律不容許體罰，研究指出兒童會有樣學樣，不良教導方式會一代傳一代，令兒童視暴力為無物，在其他場合使用。

裁判官考慮到案情及求情，事主對被告有深厚感情，仍想與被告居住，加上事主留宿時增加反叛行為，可見將被告與事主分離並非好的選擇。裁判官遂判處18個月感化令，指被告需要協助而非懲罰，被告聞判抽泣。

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記者：陳曉欣

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