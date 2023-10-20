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人生勝利組丨劉德華妻表妹晒50萬LV特別行李箱　坐私人飛機出遊擁30億身家

娛樂 12:36 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

劉德華妻表妹展示其奢華生活！

天王劉德華的太太朱麗倩出身富裕家庭，其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，當中女兒陳雪鈴有「大馬最美千金」之稱。

現年35歲的陳雪鈴已坐擁30億身家，可說是「人生勝利組」，這位富家千金不時於社交平台展示其超豪生活。

【人生勝利組】劉德華妻表妹坐私人飛機出遊　陳雪鈴嘆貼地美食形成大對比

名牌喼當裝飾擺設

年初誕下孻仔的陳雪鈴日前於IG上載抱B相，當中家裡擺放的名牌產品成為焦點！

只見陳雪鈴抱著孻仔坐於梳化上，眼大大的B仔可愛非常，只見梳化後面擺放了Louis Vuitton今年初跟日本藝術家草間彌生聯乘的行李箱，售價約為51萬港元，另一張相，見陳雪鈴將孻仔放於行李箱上拍照。

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【人生勝利組】劉德華妻富貴表妹來港旅行　2歲女一身名牌遊樂園好吸睛

20歲擁第一架私人飛機

這款 LV x YK Pyramide 4 x Bisten是為草間彌生聯名打造的獨家特別版，全新的 Bisten 四重奏在 Monogram帆布上展現立體效果，融合草間彌生最經典的手繪圓點，別具收藏價值。

陳雪鈴似乎很喜歡日本藝術家草間彌生，從其社交平台發現，其家裡客廳擺放了LV x YK的衝浪板。根據官方資料，衝浪板價值104,000港元。另外，2月份陳雪鈴坐私人飛機出遊，她於IG上載LV聯乘草間彌生的手袋，約值2萬港元。

陳雪鈴事業家庭兩得意，又靚又有錢，絕對是人生勝利組。（IG圖片）

陳雪鈴在2018年嫁給大馬納莎集團四公子Faliq Nasimuddin，更舉辦3場大型婚宴。外表亮麗的陳雪鈴看似是嫁入豪門的少奶奶，其實她是一位具生意頭腦的女強人。

天資聰穎的她畢業於早稻田大學，除擔任父親名下大型商場的CEO，同時經營不少副業，20歲就擁有第一架私人飛機，有指其身家高達30億港元。

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名牌包包多不勝數

陳雪鈴不時大晒其奢華生活，她經常乘坐私人飛機出遊，早前她跟閨蜜赴拉斯維加斯睇Adele演唱會，在IG上載駕駛艙的相片和美食照，回程時外帶漢堡包上機食，成為一時熱話。

此外陳雪鈴收藏不少Hermès、Chanel等名牌包，家中有「專櫃」擺放Hermès手袋，這位富貴千金經常以高貴打扮現身社交場合，她曾晒出一顆巨型綠寶石戒指，價錢不菲，難怪連英國傳媒也報道過其奢華生活。

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至於陳雪鈴的囡囡行頭也不少，早前她一家來港旅行，見其囡囡穿上潮牌CHROME HEARTS外套及長褲、Gucci運動鞋。

另外，更揹著價值約2萬元的Chanel鏈條小手袋，小小年紀已一身貴氣！

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