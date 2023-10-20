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【吉卜力加持】Donguri Republic10周年限定店　大量龍貓精品登陸又一城

休閒消費 15:19 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

限定店有大量龍貓精品擺設。（相片由香港Donguri Republic 提供）

召集龍貓粉絲！龍貓周邊產品多不勝數，日本唯一獲吉卜力工作室官方許可的Donguri Republic，更是粉絲尋覓心頭好的集中地。

由即日起至10月29日，Donguri Republic在又一城設香港橡子共和國10周年期間限定店，並由經典角色龍貓Totoro為首，當中不乏由日本直送優先發售的精品家品。

《龍貓》小梅造形擺設盲盒 $85一個，$510一套6個（包含一個隱藏造型）。（相片由香港Donguri Republic 提供）

日本著名動畫製作的吉卜力工作室，由動畫導演宮崎駿、高畑勳，德間書店的編輯鈴木敏夫及社長德間康快等人於1985年創辦，推出的動畫電影作品以細膩著稱，享譽全球，如《龍貓》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《哈爾的移動城堡》等，俘虜萬千影迷的心。

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除了創作動畫電影之外，動畫中的經典人物亦廣泛與其他產品聯乘，幾乎講得出的毛巾、掛鐘、地氈、砌圖、廚房及浴室家居用品都出過。

大量龍貓精品

日本唯一獲吉卜力工作室官方許可的Donguri Republic進駐香港第10年，於即日起至10月29日期間，在又一城特設香港橡子共和國10周年期間限定店，並由經典角色龍貓Totoro為首，帶領大家走進吉卜力工作室的動畫世界，展出10幅「吉卜力工作室」於日本上映時的電影海報。

場內更有發售多款日本直送的精品，當中包括大量龍貓精品，一眾吉卜力迷絕對不能錯過。

《龍貓》《崖上的波兒》玻璃餐具，玻璃杯$190、玻璃小碗$220、玻璃大碗$240。（相片由香港Donguri Republic 提供）

限定店將優先發售多款日本直送商品，包括「龍貓故事系列」中的小龍貓造形擺設、小梅造形擺設、掛鐘、長傘、手帕、鏡子、束口袋、玻璃杯以及玻璃碗等。

記者：周美好

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