  • 27°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迪士尼樂園︱鄭裕玲擔任「阿德爾旅遊大使」　Do自肥帶成班靚仔遊「魔雪奇緣世界」

娛樂 13:18 2023/10/20

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

鄭裕玲Do姐的YouTube頻道自推出以來深受網民歡迎，The DO Show過去一直只做訪問環節，但最近她獲《魔雪奇緣》Queen Anna任命，擔任「阿德爾旅遊大使」，介紹香港迪士尼樂園即將開幕的「魔雪奇緣世界」，所以她一盡己任，大搞The DO Show旅行團。

而且，Do姐更邀馮允謙（Jay）、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪（Kaho）及由Chorus（程人富）、Jpeg（阿J）、Fatman（肥蚊）和M.I.C（朱Mic）組成的FINALLY成團友，一同遊歷全新旅遊勝地阿德爾王國，拍Vlog紀錄所見所聞，並於今天 (10月20 日)以遊記形式在Do姐的YouTube頻道播出。

【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因

（左起）魏浚笙、Do姐、馮允謙。

魏浚笙幻想做王子　
 
「魔雪奇緣世界」是全球首個同最大型的《魔雪奇緣》主題園區，主要分為「阿德爾小鎮」(Arendelle Village) 同「阿德爾森林」(Arendelle Forest) 兩大部份，非常真實地還原電影場景。

難怪Do姐也說：「我好記得第一 次嚟到阿德爾嘅時候，就有種行咗入 《Frozen（魔雪奇緣）》 電影入面嘅感覺，好多熟識嘅地標建築物同細節出現係眼前。」

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

The DO Show遊記中，Do姐先帶同Jay與Jeffrey同行，置身於阿德爾小鎮，Jeffrey也幻想自己成為王子，忘形得要邀請Do姐共舞，更恨不得要住在裡面。

至於Jay不論走到阿德爾港口還是鐘樓，都能第一時間講出電影中相關情節，對所有細節瞭如指掌，一時癮起，更哼起歌曲〈Love is an Open Door〉，對阿德爾這個小鎮的鍾愛程度不亞於Jeffrey。

Do姐與魏浚笙。

馮允謙偶遇Anna與Elsa　
 
Jay與Jeffrey又試玩了「魔雪奇幻之旅」，當中採用了迪士尼獨有先進技術「發聲機械人」（audio-animatronics），令Frozen主角栩栩如生，聽著Elsa唱出《Let It Go》，感覺猶如對方站在面前獻唱。

至於Do姐當然不忘自己強項——Shopping！她與Jeffrey在極光糖果屋選購以北極光為靈感的甜品外，又與Jay到了滴答精品店選購手信及寄Postcard給親友，不過這次遊覽阿爾德，最驚喜還要數在友誼噴泉遇見Anna與Elsa，Do姐與Jay更與二人自拍留念呢！

洪嘉豪Chok住玩過山車 
 
而Kaho及FINALLY亦跟隨Do姐遊覽阿德爾其他景點，首先有FINALLY與Do姐一同在阿德爾港畔餐廳品嚐精緻北歐美食，眾人隨後走到國王橋時巧遇阿德爾居民，即學起當地的土風舞，作為跳唱男團的FINALLY，當然也施展渾身解數，展示他們獨特精闢的舞技。

而稍後會合的Kaho，與FINALLY一同試玩雪嶺滑雪橇，坐在過山車上，5個男生都不忘耍帥Chok住擺Pose，場面搞笑。

Do姐與FINALLY。

Kaho然後又與Do姐到森林小天地，欣賞糅合光影投射、特效、感官元素的表演。

入夜以後，他們更欣賞阿德爾美麗的夜景及發光的友誼噴泉，Kaho難得與Do姐「二人世界」，更開心得要瘋狂打卡，捨不得離開。

Do姐更邀與洪嘉豪。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【凍齡美魔女】吳美珩現身為好姊妹慶生　依然保養得宜明艷照人
12:48 2023/09/15
【凍齡美魔女】吳美珩現身為好姊妹慶生　依然保養得宜明艷照人
鄭裕玲成《魔雪奇緣》主題園區旅遊大使　 Do姐一見Elsa和Anna即少女心爆棚
19:43 2023/09/12
鄭裕玲成《魔雪奇緣》主題園區旅遊大使　 Do姐一見Elsa和Anna即少女心爆棚
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
15:45 2023/06/29
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
【賭王千金】何超儀罕談老公病況　陳子聰險切腳終身用尿袋【有片】
10:26 2023/08/16
【賭王千金】何超儀罕談老公病況　陳子聰險切腳終身用尿袋【有片】

你可能感興趣

【凍齡美魔女】吳美珩現身為好姊妹慶生　依然保養得宜明艷照人
12:48 2023/09/15
【凍齡美魔女】吳美珩現身為好姊妹慶生　依然保養得宜明艷照人
鄭裕玲成《魔雪奇緣》主題園區旅遊大使　 Do姐一見Elsa和Anna即少女心爆棚
19:43 2023/09/12
鄭裕玲成《魔雪奇緣》主題園區旅遊大使　 Do姐一見Elsa和Anna即少女心爆棚
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
15:45 2023/06/29
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
鄭裕玲 娛樂人物職業 演員 歌手 魏浚笙 馮允謙 洪嘉豪 程人富 組合 YouTuber

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月20日 時間12:05）
【婆媳關係】新抱懷孕4個月流產永不孕 丈夫CCTV驚揭母恐怖惡行崩潰
【婆媳關係】新抱懷孕4個月流產永不孕 丈夫CCTV驚揭母恐怖惡行崩潰