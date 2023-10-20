迪士尼樂園︱鄭裕玲擔任「阿德爾旅遊大使」　Do自肥帶成班靚仔遊「魔雪奇緣世界」

鄭裕玲Do姐的YouTube頻道自推出以來深受網民歡迎，The DO Show過去一直只做訪問環節，但最近她獲《魔雪奇緣》Queen Anna任命，擔任「阿德爾旅遊大使」，介紹香港迪士尼樂園即將開幕的「魔雪奇緣世界」，所以她一盡己任，大搞The DO Show旅行團。

而且，Do姐更邀馮允謙（Jay）、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪（Kaho）及由Chorus（程人富）、Jpeg（阿J）、Fatman（肥蚊）和M.I.C（朱Mic）組成的FINALLY成團友，一同遊歷全新旅遊勝地阿德爾王國，拍Vlog紀錄所見所聞，並於今天 (10月20 日)以遊記形式在Do姐的YouTube頻道播出。

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▲ （左起）魏浚笙、Do姐、馮允謙。

魏浚笙幻想做王子



「魔雪奇緣世界」是全球首個同最大型的《魔雪奇緣》主題園區，主要分為「阿德爾小鎮」(Arendelle Village) 同「阿德爾森林」(Arendelle Forest) 兩大部份，非常真實地還原電影場景。

難怪Do姐也說：「我好記得第一 次嚟到阿德爾嘅時候，就有種行咗入 《Frozen（魔雪奇緣）》 電影入面嘅感覺，好多熟識嘅地標建築物同細節出現係眼前。」

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The DO Show遊記中，Do姐先帶同Jay與Jeffrey同行，置身於阿德爾小鎮，Jeffrey也幻想自己成為王子，忘形得要邀請Do姐共舞，更恨不得要住在裡面。

至於Jay不論走到阿德爾港口還是鐘樓，都能第一時間講出電影中相關情節，對所有細節瞭如指掌，一時癮起，更哼起歌曲〈Love is an Open Door〉，對阿德爾這個小鎮的鍾愛程度不亞於Jeffrey。

▲ Do姐與魏浚笙。

馮允謙偶遇Anna與Elsa



Jay與Jeffrey又試玩了「魔雪奇幻之旅」，當中採用了迪士尼獨有先進技術「發聲機械人」（audio-animatronics），令Frozen主角栩栩如生，聽著Elsa唱出《Let It Go》，感覺猶如對方站在面前獻唱。

至於Do姐當然不忘自己強項——Shopping！她與Jeffrey在極光糖果屋選購以北極光為靈感的甜品外，又與Jay到了滴答精品店選購手信及寄Postcard給親友，不過這次遊覽阿爾德，最驚喜還要數在友誼噴泉遇見Anna與Elsa，Do姐與Jay更與二人自拍留念呢！

洪嘉豪Chok住玩過山車



而Kaho及FINALLY亦跟隨Do姐遊覽阿德爾其他景點，首先有FINALLY與Do姐一同在阿德爾港畔餐廳品嚐精緻北歐美食，眾人隨後走到國王橋時巧遇阿德爾居民，即學起當地的土風舞，作為跳唱男團的FINALLY，當然也施展渾身解數，展示他們獨特精闢的舞技。

而稍後會合的Kaho，與FINALLY一同試玩雪嶺滑雪橇，坐在過山車上，5個男生都不忘耍帥Chok住擺Pose，場面搞笑。

▲ Do姐與FINALLY。

Kaho然後又與Do姐到森林小天地，欣賞糅合光影投射、特效、感官元素的表演。

入夜以後，他們更欣賞阿德爾美麗的夜景及發光的友誼噴泉，Kaho難得與Do姐「二人世界」，更開心得要瘋狂打卡，捨不得離開。

▲ Do姐更邀與洪嘉豪。