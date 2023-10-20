東張西望丨內地女為生B甘願做已婚男小三　涉事女子不覺有錯：冇諗過破壞人哋家庭

▲ 《東張西望》

在昨晚（10月19日）播出的《東張西望》中，講到40歲內地女子黃小姐來港尋「男友」的事件，引來網民討論！

黃小姐與已婚小學同學謝先生同樣想生小朋友，並決定做試管嬰兒，而黃小姐後來與謝先生發展出真感情，一心想做媽媽的她，強調自己不是想破壞別人家庭！

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黃小姐曾被前度家暴

黃小姐與謝先生為小學同學，謝先生在長大後從內地到美國留學，而二人在2019年交換微信，但自小學畢業後就未曾見面。

黃小姐說：「知道佢有太太，有兩個小朋友，喺佢岳父公司做管理，嗰陣我哋都係普通朋友。」

不過黃小姐被舊愛家暴後患上心理疾病，亦因此與謝先生愈走愈近。

▲ 黃小姐接受訪問。（節目截圖）

做試管嬰兒

黃小姐從謝先生口中得知其父母想要男孫，但謝先生太太因為三高、肥胖、子宮有問題而未能懷孕。

黃小姐指自己不憧憬婚姻但希望有小朋友，她稱：「年齡上唔快啲生，又驚生唔到。」後來，她就與謝先生達成做試管嬰兒共識。

自2021年6月起，黃小姐出入醫院打排卵針，並強調當時沒有發生過任何超越朋友的關係。

她說：「（謝先生）唔畀我出去做嘢，又話經濟問題佢來解決，每個月畀我生活費，叫我專心調養，仲話生出嚟會安排個仔讀國際學校，喺深圳布吉買套房畀個仔。」

▲ 謝先生（節目截圖）

「從來冇諗過破壞人哋家庭」

後來，謝先生向黃小姐表白，黃小姐起初因對方有家室而感意外，但後來亦有答應成為謝先生的女朋友。

黃小姐直言：「我從來冇諗過破壞人哋家庭。我諗住生咗BB之後，同小朋友過，但如果我同謝先生關係密切啲，對BB成長都好啲。」

被問到是否對謝太太不公平，黃小姐沉默數秒後說：「無諗過。」

在2022年初，成功培育三個胚胎，但黃小姐決定暫時不植入，希望能培育更多胚胎。

▲ 黃小姐：「我從來冇諗過破壞人哋家庭。」（節目截圖）

疑有「小四」出現

而黃小姐就懷疑謝先生有「小四」，皆因她發現有避孕套不翼而飛，大感不快。

李旻芳問她：「你知佢有老婆，但又接受唔到佢有其他女仔？」黃小姐回應說：「我喺接受佢之前，清楚佢有老婆㗎嘛。」

在謝先生回港後，拒絕接聽黃小姐的電話，黃小姐走到謝先生的公司、寓所也尋人不果。

《東張西望》曾致電謝先生的香港手提電話，當一名女子得悉是找謝先生，就馬上「cut線」，其公司又指他不在港。

另外，黃小姐在受訪後要求補錄訪問，她強調：「親手破壞家庭係謝先生本人，有我存在都有其他女人存在......唔應該同佢發生感情，唔後悔做試管，但係好後悔受佢感動，對佢產生感情。」

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