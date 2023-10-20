【夫婦關係】丈夫搭上年輕女子辯稱是生意拍檔 太太將丈夫轉化為親人選擇啞忍

▲ 太太對丈夫的出軌選擇啞忍。《劇照》

女人的直覺是百份百準確的，半年前開始，她發覺丈夫有異樣。

向來衣着隨意的他，突然極為注重儀容，買回一大堆時尚襯衣和男用古龍水護膚品，外出時吹着口哨壓根兒是一副如沐春風的模樣。回到家來卻變回木頭人，眼神空洞得可怕，甚至會刻意迴避跟太太有眼神接觸，交談更是少之極少。

果然不出所料，丈夫在外頭跟一個年輕女子公然出雙入對。丈夫不諱言說那人是他的生意合作夥伴，你又奈他何嗎？那個女人能幹、富有、年輕、鮮嫩欲滴，你又憑甚麼跟她拼？

女人身邊的好友眾說紛紜：「無㗎啦！男人個心變咗就係變咗，返唔到轉頭㗎啦！」女人難以接受，一個十多年來愛你寵你如女神的男人，怎會一夜之間變成不欲瞧你一眼的陌生人。

「唔係嘅，你唔好咁快放棄呀，不如搵教會弟兄姊妹幫忙，或者婚姻輔導員會幫到你哋呢！」這個提議是不錯的，若然未努力過就放棄，日後可會後悔呢！

「咪啦，你都係保障自己為妙呀，你哋間屋係寫邊個名㗎？你哋名下仲有乜嘢投資㗎？即使無咗個人，都要有番啲錢傍身呀！」現實還是要面對的，有人於離婚前部署將產業轉名的個案，確實又不少。

有女友壓低嗓門在她耳邊叮嚀：「你要保護好自己身體，千祈咪染上嗰啲病呀！」丈夫在外拈花惹草將風流病傳給太太的事例，從來都不是新鮮事。

女人最終會聽誰？還是聽自己吧！不是人人都會選擇了斷婚姻的，有人會將丈夫轉化為不離不棄的親人，他在外頭吃人虧，回家還有太太安慰呢！

女人是地球上最忍得的生物啊！

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