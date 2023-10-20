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【遺愛人間】28歲金融才俊患癌全捐80萬　未婚妻不離不棄主動提出拍婚紗相

保健美顏 12:40 2023/10/20

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

28歲金融才俊患癌全捐80萬，未婚妻不離不棄，主動提出拍婚姻相。

28歲金融才俊楊嘉驃Gabriel不幸患上末期胃癌，昨日（19日）在社交平台宣布捐贈80萬港元予兒童癌症基金會，幫助患癌小朋友，引來外界極大迴響。

其未婚妻Christine接受TOPick訪問時，感謝各位對未婚夫的關心，亦指出陪伴Gabriel一路走來，著實見證他的不容易，深深見證他的勇敢，直言Gabriel捐款善舉主要是希望「以生命影響生命」，為更多患癌的小朋友略盡綿力。

楊嘉驃自港大畢業後，曾成立一間環保初創企業，推動普及紙飲管及可重用飯盒。其後加入投資銀行，並在去年4月確診胃癌，積極治療下仍未見好轉。在患癌期間，Christine一直守候身旁陪他抗病。Christine分享的一系列婚紗相，是由她主動提出拍攝。Christine希望讓對方知道，自己對他的愛是這般大，不怕對方成為他的負擔。

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責任編輯：羅嘉欣

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