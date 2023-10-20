【ADHD】頻頻無記性確診專注力失調　司儀霍彩玲助成年患者度難關

▲ Amanda為首屆全港司儀大賽冠軍，逾20年司儀及電視節目主持經驗，同時也是一名ADHD患者。（湯致遠攝）

香港人一般以為專注力失調及過度活躍症（ADHD）都是兒童獨有病症，但其實此症狀可持續至成年，而不少成人患者都是一直未有察覺，估計這類成人患者可能多達15萬人，星級司儀霍彩玲（Amanda）是其中之一。

她深明其苦，於是成立香港成人專注力協會，助其他同路人一路走過重重關卡的人生路。

Amanda斯文有禮、對答如流，記者訪問初時其實橫看豎看都看不出她有ADHD，問題答得十分詳盡滔滔不絕，是她久經歷的司儀工作使然抑或是ADHD的特質？一時不容易分得清楚。

在Amanda孩提時，父母及師長們都不察覺她有ADHD。「那年代ADHD未受關注，父母老師只是覺得我有點百厭，走來走去。自幼家貧，我約10歲已跟媽媽到工廠一起剪綫頭、摺紙盒，不時被媽媽責罵：人哋啲仔女乖乖幫手，你總是坐唔定！」

中學的她是校內活躍份子，話劇、排球、社際活動統統有她份兒。「現時回想好事，精力得到宣洩，紓緩了我ADHD的影響，不會在班房內搗蛋，讀書成績及操行也中規中矩。」

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11年前，她無意中看到一條介紹ADHD的影片，懷疑自己是患者。「有日乘火車期間，看到職安健一條宣傳片，內容是你有否善忘、時常遺失東西、生活混亂等，才知道世界上有ADHD這問題。」

無記性終揭原因

Amanda上網查閱ADHD相關資料，哎吔！赫然發覺自己中了大部分徵狀。「一是缺乏組織力，執拾很不擅長，因此家中物件常四處放，混亂一片；也常常遺失東西，尋這尋哪是常事，全間屋如戰場般混亂，我嫁得出是幸運！」她哈哈大笑。

她現在回想，自己常感混沌，應用現代術語是「腦霧」，一個星期只有幾天是清醒和專注。「最記得新年執屋，我負責清理的一小部分，其他人一個鐘搞掂，我可用上半日甚至一日，可算是頗明顯的徵狀，與我一同生活的人，就看到這方面的個性。」

▲ Amanda常遺失東西，用磁石方法把物件黏在牆上，一目了然。（湯致遠攝）

她說丈夫早知她粗心大意，最怕她忘記電器及爐火開關。「我電腦、熱水爐是奉旨不關機的，丈夫氣得爆炸。我洗澡時特意校鬧鐘，提醒自己之後記得關熱水掣，但都不是次次記得。當我確診是ADHD，丈夫反而是鬆一口氣，知道原因何在，調整自己心態。」

用半日搵文件

她中學畢業後，第一份工作是當保險從業員。保險是一份必須精準的工作，與她的個性有着極大落差。「見客四圍去，我是好happy的，但處理文件一個字都不能有錯漏，否則會影響到客戶索償。有好幾次都嚇到我半死，也經常大半日的時間在尋找文件，心理壓力極沉重。」從事保險8年，她在後期兩三年出現了抑鬱症。

▲ Amanda投身社會第一份工作便是保險從業員，她透露當時處理文書工作令她感到困擾，惟未發現自己患有ADHD。（被訪者提供）

抑鬱症令原本性格樂天的她，徹頭徹尾變得不一樣。朋友叫他吃飯、唱K，她都提不起勁，見相熟朋也感到驚恐。她是行動派，覺得不對勁沒有蹉跎時間，積極去尋找治療方法，一見醫生，兩行眼流從臉頰滑下來。

「患抑鬱症時，我的腦海裏有大量負面情緒跳出來，也常對人懷疑和猜度。求醫後，情況才有改善。」與此同時，Amanda經精神科專科醫生確診ADHD後，她需服用抗抑鬱藥及ADHD藥物。

「其實確診了ADHD我反而放下心頭大石，終於知道原因何在，人變得釋懷，知道有藥物及行為治療可對治。」

發揮所長工作——司儀

過往無記性是她很大問題，如果她當飯局搞手，一定蝕錢，因為永遠記不到誰夾了錢、誰沒有付錢。又怕當面問人，因為連她自己也會質疑自己的記性。「接受ADHD治療後，記性比以前強，有智能工具幫我有系統把事情記下，遇上有人爭拗我無記性，現在能勇敢與人據理力爭。」

她是首屆全港司儀大賽冠軍，有豐富司儀及電視節目主持經驗，ADHD沒有影響她的表現。「其實我們記性欠佳，難以記講稿，但做司儀最叻是『吹』，最後總能把整件事圓滿完成。我們的獨特思維與一般人不同，從另一角度切入，感到有passion的事情能廢寢忘餐不放棄，所以ADHD患者搵到合己的工種會如魚得水。」

ADHD患者的優點

大眾只聚焦ADHD帶來的無記性、坐不定、喋喋不休的不好印象，Amanda說其實好處不少。「我會看到我擁有而不是缺少的一面。如果不是ADHD，司儀工作未必會這麼順利，我愛說話、古靈精怪、執生快，這工作啱晒我；有時一日要應付3場騷，如果人不是那麼跳脫，會支持不了的。」

▲ 她在美國遙距課程考了一個ADHD Coach資格，不時為患者解答及提供相關資訊。（湯致遠攝）

因自身經歷及熱心當義工，4年前Amanda成立了香港成人專注力協會，她直言面對重重挑戰，申請資助，很多時對方劈頭第一句說：是不是做小朋友的ADHD？幫助就業的？

Amanda深深歎了一口氣：「一些人連ADHD的基本認知也未知，如果ADHD本身情況未搞掂，你給予他一個職位，也未必有好結果。」她這個創辦人願景很卑微，只希望大眾理解ADHD是甚麼，並明白症狀也會延伸至成年人。

Let’s Talk ADHD 關注周2023

由香港成人專注力協會於本月舉行香港專注力失調及過度活躍症關注周

同樂日及開幕典禮

日期：10月22日

地點： 樂富廣場 A 區戶外休憩空間

ADHD實體專題講座

日期：10月23日

地點：香港城市大學楊建文學術樓四樓演講廳2（LT-2)



ADHD現場綫上專題講座，超過10位外國及本地專家分享

日期：10月23日-28日

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記者：周美好